Коккинакис попросил Муньяра «заткнуться» во время матча в Мадриде

Теги происшествия ATP Mutua Madrid Open Танаси Коккинакис Хауме Муньяр Теннис

Танаси Коккинакис и Хауме Муньяр поспорили во время и после первого круга «Мастерса» в Мадриде. Испанец выиграл 7:6(7), 7:6(3).

При счете 4:2 во втором сете Коккинакис получил предупреждение за затяжку времени и пошел спорить с судьей. В этот момент ему показалось, что Муньяр что-то говорит, и он ему ответил: «Заткнись».

Во время рукопожатия после матча матча они поговорили на эту тему.

ХМ: Не говори мне заткнуться.

ТК: Или что? Ты же со мной говорил.

Потом они обсуждали эпизоды матча, и Муньяр сказал Коккинакису: «Ты думал, что я что-то сказал твоей команде, но я не говорил. Я смотрел на парня на трибунах, который свистел».

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3 комментария

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Матвей Суицидин
Врубил друга киргиза
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Великий Алонсо
Такой же ходячий понт и нарцисс как Кирьос, быдлятина
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ChefJhonnyMorgan
Поставил на место победой
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