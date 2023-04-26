Оже-Альяссим о травме колена: «С конца прошлого сезона я много играл и в последние несколько недель за это заплатил»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал возвращение на корт после травмы колена.

Он не выступал с марта и на этой неделе сыграет в Мадриде.

«Амбиции высокие, но ожидания – низкие. Я надеюсь очень хорошо выступить и уверен, что на это способен, но в то же время я ожидаю худшего, ожидаю трудностей. Мне понадобится максимальная сосредоточенность с первого матча.

Если я преодолею первые круги, одержу несколько побед, то надеюсь, что смогу далеко пройти и показать хорошую игру.

С каждым днем я чувствую себя все лучше. С конца прошлого сезона я много играл и в последние несколько недель за это заплатил. Но это часть тура и тенниса.

Но было классно посидеть дома, провести время вне тура и стресса. Это меня психологически успокоило. Но при этом я тренировался. У меня редко бывает время на то, чтобы сосредоточиться на работе в тренажерном зале и на работе над тем, что мне нужно улучшать на корте. Считаю, что для меня это был важный период. Надеюсь, он принесет плоды».

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