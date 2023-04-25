Руне дебютирует на Кубке Лэйвера

Седьмая ракетка мира Хольгер Руне примет участие в Кубке Лэйвера.

Ранее стало известно, что за команду Мира сыграют Феликс Оже-Альяссим, Тэйлор Фриц, Фрэнсис Тиафу и Ник Кириос, а за команду Европы – Андрей Рублев и Стефанос Циципас.

В этом году выставочный турнир пройдет 22-24 сентября в Ванкувере.

В 2022-м впервые победила команда Мира – у команды Европы четыре титула.

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