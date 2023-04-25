Руне дебютирует на Кубке Лэйвера
Седьмая ракетка мира Хольгер Руне примет участие в Кубке Лэйвера.
Ранее стало известно, что за команду Мира сыграют Феликс Оже-Альяссим, Тэйлор Фриц, Фрэнсис Тиафу и Ник Кириос, а за команду Европы – Андрей Рублев и Стефанос Циципас.
В этом году выставочный турнир пройдет 22-24 сентября в Ванкувере.
В 2022-м впервые победила команда Мира – у команды Европы четыре титула.
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Просто с уходом Федерера, по-моему мнению, эта выставка будет тухнуть и особо практического смысла от неё не будет. К тому же с наличием Кубка Хопмана и АТР Cup в календаре, где хотя бы очки в личный рейтинг идут.
Да и в целом мне она никогда не нравилась, обычный цирк. Впервые посмотрел в прошлом году.