Руне дебютирует на Кубке Лэйвера

Теги Теннис

Седьмая ракетка мира Хольгер Руне примет участие в Кубке Лэйвера.

Ранее стало известно, что за команду Мира сыграют Феликс Оже-Альяссим, Тэйлор Фриц, Фрэнсис Тиафу и Ник Кириос, а за команду Европы – Андрей Рублев и Стефанос Циципас.

В этом году выставочный турнир пройдет 22-24 сентября в Ванкувере.

В 2022-м впервые победила команда Мира – у команды Европы четыре титула.

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8 комментариев

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Sincere
ахаха. парный матч мечты уже созрел. но позовут ли в этот раз Каспера...
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Евгений Фабиянчук
Последнее место в Team Europe - Рафулику под прощание🙏🏻
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Йенс Мустерманн
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sedric
Интересно, Алькарас приедет. По идее нет, ему КД, который будет неделей ранее, важнее выставок.
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Йенс Мустерманн
Ответ Евгений Фабиянчук
Последнее место в Team Europe - Рафулику под прощание🙏🏻
В командах обычно по шесть человек плюс запасные, так что у Европы ещё есть два свободных слота с учётом Рафика.
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Евгений Фабиянчук
Ответ Йенс Мустерманн
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за чеком, очевидно
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Йенс Мустерманн
Ответ Евгений Фабиянчук
за чеком, очевидно
Ну понятно, что небесплатно, плюс себя прорекламировать лишний раз.
Просто с уходом Федерера, по-моему мнению, эта выставка будет тухнуть и особо практического смысла от неё не будет. К тому же с наличием Кубка Хопмана и АТР Cup в календаре, где хотя бы очки в личный рейтинг идут.
Да и в целом мне она никогда не нравилась, обычный цирк. Впервые посмотрел в прошлом году.
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sedric
Ответ Йенс Мустерманн
Ну понятно, что небесплатно, плюс себя прорекламировать лишний раз. Просто с уходом Федерера, по-моему мнению, эта выставка будет тухнуть и особо практического смысла от неё не будет. К тому же с наличием Кубка Хопмана и АТР Cup в календаре, где хотя бы очки в личный рейтинг идут. Да и в целом мне она никогда не нравилась, обычный цирк. Впервые посмотрел в прошлом году.
Сколько за Хопмана начисляют?
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Йенс Мустерманн
Ответ sedric
Сколько за Хопмана начисляют?
Ноль. Таже самая командная выставка, но с наличием микстовых матчей.
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