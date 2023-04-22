Швентек о возвращении после травмы: «Стремимся к тому, чтобы быть в оптимальной форме на «Ролан Гаррос»

Ига Швентек рассказала о своем физическом состоянии после выхода в полуфинал в Штутгарте.

Полька проводит первый турнир после травмы ребра. В четвертьфинале она обыграла Каролину Плишкову 4:6, 6:1, 6:2.

«Чувствую себя хорошо. Как вы могли заметить, в плане физики я выдержала весь матч. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы быть в оптимальной форме на «Ролан Гаррос».

Я только начала готовиться к грунту, но у меня не было никаких проблем с затяжными розыгрышами. Через 20 секунд после них я могла начать следующий. Так что я ко всему готова. Надеюсь, с каждым турниром я буду чувствовать себя все лучше».

Также она поделилась ожиданиями от матча против Онс Жабер.

«Когда ты играешь с Онс, ты не ждешь легкой прогулки. Матчи с ней всегда отличаются от всех остальных. Нужно готовиться к разным стилям игры.

Это довольно интересно, но когда ты на корте, это тяжело (улыбается). Так что посмотрим. Я просто надеюсь, что проведу хороший матч, ведь я очень рада, что вернулась и снова могу чувствовать эти эмоции. Перерыв был не очень длинным, но я соскучилась по матчам и турнирам».

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