Руне случайную ударил линейную судью ракеткой

Теги происшествия ATP Rolex Monte-Carlo Masters судьи Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне в матче с Домиником Тимом во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло случайно ударил линейную судью ракеткой.

Он наносил удар, находясь далеко за задней линией, и задел судью. Поскольку это был игровой эпизод, никаких санкций к нему не применяли.

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12 комментариев

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Йенс Мустерманн
Ответ trumpet
А женщин - в кресло арбитра!
Ну не знаю. По крайней мере не всех )
https://ibb.co/rpBk0rZ
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trumpet
Ответ encaro_one
Некрасиво без женщин на корте, все равно что без ринггёрлс. Заодно и зарабатывают. Руки прочь.
А женщин - в кресло арбитра!
+1
0
+1
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trumpet
Там народ такого не прощает, родня отомстит. “Как поймают, Якина на кол посадить — это первое дело, а уж опосля!..”
+1
0
+1
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encaro_one
Ответ costa0545
Не зря же линейных судей убирают, пора бы уже на всех турнирах так делать, чтобы не было такого или ещё чего не будь)))
Некрасиво без женщин на корте, все равно что без ринггёрлс.
Заодно и зарабатывают.
Руки прочь.
0
-3
-3
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Йенс Мустерманн
https://i.ibb.co/5nbtmWz/b56b67yj.png

Решил девочку "дёрнуть за косичку", немного по руке пройдясь вскользь, чтобы потом извиниться и познакомиться )
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costa0545
Не зря же линейных судей убирают, пора бы уже на всех турнирах так делать, чтобы не было такого или ещё чего не будь)))
+6
-2
+4
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Sincere
Ответ James Voron
прям Ударил! Задел и всё. Журналюги.
ей больно было.
+6
0
+6
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Sincere
этот бы и неслучайно тоже ударил)
+2
-3
-1
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James Voron
прям Ударил!
Задел и всё.
Журналюги.
+1
-4
-3
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encaro_one
Ответ Эльвин Гульмалиев
у него реакция как у человека с нетрадиционной ориентацией.. не подбежал и стал извеняться, а скривился
У тебя гифка с продолжением?
+2
0
+2
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Эльвин Гульмалиев
Ответ encaro_one
Испортил девушку - женись.
у него реакция как у человека с нетрадиционной ориентацией.. не подбежал и стал извеняться, а скривился
+2
-8
-6
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encaro_one
Испортил девушку - женись.
+6
-4
+2
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