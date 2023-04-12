Руне случайную ударил линейную судью ракеткой
Хольгер Руне в матче с Домиником Тимом во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло случайно ударил линейную судью ракеткой.
Он наносил удар, находясь далеко за задней линией, и задел судью. Поскольку это был игровой эпизод, никаких санкций к нему не применяли.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
https://ibb.co/rpBk0rZ
Заодно и зарабатывают.
Руки прочь.
Решил девочку "дёрнуть за косичку", немного по руке пройдясь вскользь, чтобы потом извиниться и познакомиться )
Задел и всё.
Журналюги.