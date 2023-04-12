Руне случайную ударил линейную судью ракеткой

в матче с во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло случайно ударил линейную судью ракеткой.

Он наносил удар, находясь далеко за задней линией, и задел судью. Поскольку это был игровой эпизод, никаких санкций к нему не применяли.

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