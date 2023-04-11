Андрей Чесноков: «Если бы Гахов всегда играл, как в Монте-Карло, то был бы уже в топ-50 мирового рейтинга»

Теги Новак Джокович ATP Андрей Чесноков Rolex Monte-Carlo Masters Иван Гахов Теннис

Андрей Чесноков поделился ожиданиями от игры Ивана Гахова и Новака Джоковича в Монте-Карло.

198-я и первая ракетки мира сыграют во втором круге грунтового «Мастерса».

«Я очень рад за Ивана, что он вышел во второй круг на первом в жизни турнире такого уровня. Если бы он всю жизнь так играл, как вчера, он был бы уже в топ-50 мирового рейтинга. Мне будет очень интересно посмотреть, как он психологически настроится на матч не просто с игроком десятки, а с первым в мире, что он сможет ему показать.

Джокович много раз проигрывал в Монте-Карло, плюс он еще не провел ни одной встречи на турнире в этом году, в то время как Гахов уже сыграл три.

Я надеюсь, что Гахов раскроет свой потенциал, сумеет создать интригу. Даже если Иван проиграет, ничего в этом страшного не будет, но мне хотелось бы, чтобы он поборолся с Новаком», – цитирует Гахова ТАСС.

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3 комментария

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Евгений Фабиянчук
если бы не травмы, у ВАНИ было бы 25 тбш, 45-50 Мастерсов и несколько итоговых
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Tarkovski
А Карацев был бы в топ-3 если б играл всегда как на АО-21. Ну это и отличает топов от нетопов, Чесноков наивен
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Стэн Смит
Капитан Очевидность.
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