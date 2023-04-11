Гахов перед матчем с Джоковичем: «Это лучшее, что могло со мной произойти. Я очень люблю Новака и всегда за него болею»

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Иван Гахов Теннис

Иван Гахов прокомментировал победу над Маккензи Макдональдом в первом круге в Монте-Карло.

Россиянин обыграл американца 7:6(6), 2:6, 6:3. Гахов второй раз в карьере выступает в основной сетке турнира ATP (прошлый был в Китцбюэле в 2022-м) и впервые выиграл матч.

«Сейчас у меня нет слов, все еще не могу поверить в то, что происходит. Даже в самых смелых мечтах мне было сложно представить все, что произошло со мной за последние несколько дней. Неважно, сколько я получу очков и заработаю денег, лучшая награда – предстоящий матч с величайшим в истории. Это лучшее, что могло со мной произойти.

Я очень люблю Новака и всегда за него болею. Он играл сумасшедшие матчи против Рафы и Федерера, так что для меня это большая честь. Но я постараюсь – конечно, с большим к нему уважением – отнестись к этому матчу просто как к еще одному. Со мной будет тренер, мы будем изучать его игру – как сделали бы это с любым другим теннисистом.

Все мы люди, я это знаю. Иногда кажется, что Новак не человек, но у всех есть свои слабые места, и мы попытаемся найти их у него, а я постараюсь показать свой максимум».

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7 комментариев

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Sincere
всё ясно, выйдет преклонить колено перед Императором)
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Istianoff
Безграничное уважение и почитание, Император должен дать ему автограф во время матча, после фирменного бэкхенда по линии.
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Матвей Суицидин
Давай, Ваня! Верим!
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nick-basil
Карацев-Некарацев - но это уже первый пик карьеры!.
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nick-basil
Без баранок - и герой!
+3
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VaD
Все ясно. Персонаж проиграл ещё до выхода на корт.
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-2
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Никита Лутченко
Удачи Ваня
+2
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