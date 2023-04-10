Гахов в Монте-Карло впервые выиграл матч на уровне ATP и вышел на Джоковича

Теги Новак Джокович ATP Rolex Monte-Carlo Masters Маккензи Макдональд Иван Гахов Теннис

Иван Гахов вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло.

На старте турнира он победил Маккензи Макдональда – 7:6(6), 2:6, 6:3.

26-летний Гахов второй раз в карьере выступает в основной сетке турнира ATP (прошлый был в Китцбюэле в 2022-м) и впервые выиграл матч.

Теперь у Гахова три победы в шести матчах против соперников из топ-100. Первые были в квалификации в Монте-Карло.

Дальше Гахов встретится с Новаком Джоковичем.

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21 комментарий

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Степан Паракин
выиграет Джоковича и заберет турнир))
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VaD
Ноунейм с челленджеров - соперник Джоковича по второму кругу "Мастерса". Халява серба не знает никаких пределов.
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Maratik1982
да уж поднабрал форму Ванька!!!
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Александр Титков
Ответ SKA Rostov1992
Не знаю, так далеко не копал)
полуфинал Челленджера в мурсии
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pashazz
Ответ SKA Rostov1992
В Лайв рейтинге у него минус 12 позиций)
Не обновили. Плюс одна. 186 -> 185
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SKA Rostov1992
Ответ Матвей Суицидин
что же он такого сделал год назад?
Не знаю, так далеко не копал)
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Матвей Суицидин
Ответ SKA Rostov1992
В Лайв рейтинге у него минус 12 позиций)
что же он такого сделал год назад?
+1
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sedric
Пожелаем Гахову войти в историю, как Жека Донской.
+3
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Верховенский1990
Повезло Гахову, с самим Новаком сыграет, больше такого случая может и не представиться.
+8
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Nikolay Stavrogin
Красиво. Это как Смолов, съездил в Испанию и забил Барселоне и Реалу, будет что внукам рассказать)
Так и тут. Без голов, конечно, но просто сыграть с Императором - очень крутое воспоминание на всю жизнь
+11
-1
+10
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Andrei Fedun
Ответ Генадий Адамов
А чем черт не шутит, Джокер без игровой практики, сет можно зацепить, а сенсацию, как Карацев?
+ левша 😅

(
Ох наигрался джокер с левшой на грунте 🔥
)
+7
0
+7
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SKA Rostov1992
Ответ Dmitry Vasilchenko
С Новаком без шансов конечно. Но. На какое место поднимется?
В Лайв рейтинге у него минус 12 позиций)
+4
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Матвей Суицидин
посмотрел с удовольствием матч сегодня, Гахов по делу выиграл, Новака покусает завтра
+6
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Генадий Адамов
А чем черт не шутит, Джокер без игровой практики, сет можно зацепить, а сенсацию, как Карацев?
+4
-1
+3
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Dym86
Рублев, Хачанов, Медведев, Карацев били Джоковича. Пришло время Гахова? :)
+3
-5
-2
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Dym86
Ответ Dmitry Vasilchenko
С Новаком без шансов конечно. Но. На какое место поднимется?
На 12 позиций вниз. В конце второй сотни.
+2
0
+2
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Зорькин
Мечты сбываются... и не сбываются. :))
+6
-2
+4
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ace-man
Иван, умница. такой неожиданный прогресс... Понятно, что без шансов против Ноле, но : Монте-Карло, море, тепло, ATP1000, центральный корт, Гахов-Джокович - это просто красиво.....
+40
-1
+39
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fusionax
Иван красавец - еще неделю назад катался по челенджерам, а уже завтра сыграет на центральном корте Монте-Карло с самим Новаком Джоковичем! Просто браво! Нужно цеплять сет завтра, пока Новак будет привыкать к левше Ивану которого никогда раньше не видел.
+35
-1
+34
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Dmitry Vasilchenko
С Новаком без шансов конечно. Но. На какое место поднимется?
+3
0
+3
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Istianoff
Преклонить колено перед Императором это привилегия.
+4
-10
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