Гахов в Монте-Карло впервые выиграл матч на уровне ATP и вышел на Джоковича

Иван Гахов вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло.

На старте турнира он победил – 7:6(6), 2:6, 6:3.

26-летний Гахов второй раз в карьере выступает в основной сетке турнира (прошлый был в Китцбюэле в 2022-м) и впервые выиграл матч.

Теперь у Гахова три победы в шести матчах против соперников из топ-100. Первые были в квалификации в Монте-Карло.

Дальше Гахов встретится с .

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