Гахов в Монте-Карло впервые выиграл матч на уровне ATP и вышел на Джоковича
Иван Гахов вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло.
На старте турнира он победил Маккензи Макдональда – 7:6(6), 2:6, 6:3.
26-летний Гахов второй раз в карьере выступает в основной сетке турнира ATP (прошлый был в Китцбюэле в 2022-м) и впервые выиграл матч.
Теперь у Гахова три победы в шести матчах против соперников из топ-100. Первые были в квалификации в Монте-Карло.
Дальше Гахов встретится с Новаком Джоковичем.
Так и тут. Без голов, конечно, но просто сыграть с Императором - очень крутое воспоминание на всю жизнь
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Ох наигрался джокер с левшой на грунте 🔥
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