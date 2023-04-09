Рууд о финале против Кецмановича: «Он обыгрывает всех в двух сетах, практически уничтожает»

Теги ATP Millennium Estoril Open Каспер Рууд Миомир Кецманович Теннис

Каспер Рууд прокомментировал финал против Миомира Кецмановича в Эшториле.

«Будет весело. Миомир – мой хороший друг, один из самых близких в туре. Это будет интересный матч. Будет здорово впервые встретиться в финале.

Он показывает отличный теннис, так что нужно готовиться к сложному матчу. Он обыгрывает всех в двух сетах, практически уничтожает. Так что мне нужно быть готовым и надеяться, что я смогу показать хороший теннис и получить удовольствие».

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