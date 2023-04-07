Тим о выходе в четвертьфинал в Эшториле: «Я играю все лучше и лучше. Просто в первой части сезона не хватало результатов»

Теги ATP Millennium Estoril Open Доминик Тим Теннис

Доминик Тим прокомментировал победу над Беном Шелтоном в 1/4 финала в Эшториле

Австриец выиграл 6:2, 6:2.

«В прошлом и в этом году у него отличные результаты. Он провел всего второй матч на грунте. Я очень уважаю его подачу и атлетизм. Удары очень быстрые, поэтому я старался использовать свой опыт игры на грунте, и он мне помог.

Чем выше отскок, тем лучше для меня. Была отличная теплая погода, не ветрено. Корты довольно быстрые, сухие и хорошо позволяют играть с вращением. Условия подошли моей игре, и я с нетерпением жду четвертьфинала.

Я играю все лучше и лучше. Просто в первой части сезона не хватало результатов. Часть сезона на европейском грунте мне нравится».

Сегодня Тим поборется с Кентеном Алисом.

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2 комментария

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Денис Шмелев
Ну повода для особого оптимизма пока нет - с трудом одолел посредственного Офнера, а у Шелтона это был первый матч на грунте в карьере. Негрунтового Алиса тоже должен проходить. А дальше останутся одни грунтовики, и это уже будет показательно. )
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Dikki Shelton
Радостно. Нужно брать здесь титул 👌
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