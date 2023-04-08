Цуренко о встрече с WTA: «В очередной раз убедились, что об украинских игроках вообще никто не думал, не думает и не собирается думать»

Теги WTA Леся Цуренко Теннис

Украинка Леся Цуренко рассказала о деталях онлайн-встречи с представителями WTA.

В ней также приняли участие Элина Свитолина и Марта Костюк.

«Я спросила всех присутствующих – что вы сделали, делаете или планируете сделать, чтобы предотвратить дискриминацию в отношении украинских теннисисток? Что сделала WTA для поддержания мирной обстановки в туре? На мои вопросы просто не было ответа.

Сначала я даже подумала, что, возможно, у меня проблемы с подключением к интернету, поэтому повторила свои вопросы. Но ничего не изменилось… Ответов просто не было. Никто из присутствующих не произнес ни слова. Это вызвало шок. Мы в очередной раз убедились, что об украинских игроках вообще никто не думал, не думает и не собирается думать», – цитирует Цуренко «Большой теннис Украины».

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14 комментариев

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владимир бредихин
Ответ dimon 2.0
леся борется с ветряными мельницами, на которые безостановочно дует ветер доларовых донатов из зоны ру. леся, битву за спорт адекватный мир проиграл. к сожалению. глупо ждать от самого денежного и продажного вида спорта(теннис) адекватной реакции на происходящие события. забей !
если вам так не нравится теннис зачем смотреть его и давать комментарии
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Товарищ Бразаускас
Ответ Pasha Saotsera
WTA должна украинцев в жопу целовать?
Им все должны, ага. Побирушки
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Товарищ Бразаускас
Ответ Dikki Shelton
Очень жаль. Позор WTA. Украинским тенисисткам удачи и всего наилучшего 👌
Не трожь великого Стивенсона, шелтон
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Pasha Saotsera
WTA должна украинцев в жопу целовать?
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Наглая Кайса
Иди медсестрой, создавай победу
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Товарищ Бразаускас
Цуренко: "Хде грошi и репарацii? Где титулi зза то шо я справжня украинка?"
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владимир бредихин
Ответ Николай Володин
Вас выгоняют? Какая дискриминация!!!!!!
украинки больны и удивлены что в Туре никто этого не заметил болезнь Соболенко или боязнь Соболенко кому как угодно продолжается
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Avior
У цуренко серьезные проблемы с башкой
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dimon 2.0
леся борется с ветряными мельницами, на которые безостановочно дует ветер доларовых донатов из зоны ру. леся, битву за спорт адекватный мир проиграл. к сожалению. глупо ждать от самого денежного и продажного вида спорта(теннис) адекватной реакции на происходящие события. забей !
+1
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Dikki Shelton
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Матвей Суицидин
Надо понимать, что все эти телодвижения просто чтобы сохранить финансирование от федерации тенниса Украины
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Николай Володин
Вас выгоняют? Какая дискриминация!!!!!!
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Кот под ногами майора
Все хотели спросить: "Какая нах** дискриминация?"
Но постеснялись
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Стэн Смит
Опять зрада 😁
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