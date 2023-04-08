Цуренко о встрече с WTA: «В очередной раз убедились, что об украинских игроках вообще никто не думал, не думает и не собирается думать»

Украинка Леся Цуренко рассказала о деталях онлайн-встречи с представителями WTA.

В ней также приняли участие Элина Свитолина и Марта Костюк.

«Я спросила всех присутствующих – что вы сделали, делаете или планируете сделать, чтобы предотвратить дискриминацию в отношении украинских теннисисток? Что сделала WTA для поддержания мирной обстановки в туре? На мои вопросы просто не было ответа.

Сначала я даже подумала, что, возможно, у меня проблемы с подключением к интернету, поэтому повторила свои вопросы. Но ничего не изменилось… Ответов просто не было. Никто из присутствующих не произнес ни слова. Это вызвало шок. Мы в очередной раз убедились, что об украинских игроках вообще никто не думал, не думает и не собирается думать», – цитирует Цуренко «Большой теннис Украины».

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