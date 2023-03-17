Тренер Цуренко: «Тренер Кудерметовой в разговорах с коллегами из разных стран прямо заявлял, что Путин – красавчик, а вся Европа должна стоять на коленях»

Тренер Леси Цуренко по физподготовке Никита Власов прокомментировал позицию WTA по допуску теннисисток из России и Беларуси и помощи теннисисткам из Украины.

Ранее Цуренко рассказала о разговоре с главой WTA Стивом Саймоном, после которого у нее случилась паническая атака. В итоге она снялась перед матчем с Ариной Соболенко.

«Весной 2022-го мы ждали каких-то шагов от белорусок и россиянок, думали, они все-таки как-то выскажутся, а рассудок в WTA возобладает. Американцы же топят за демократию, они, по нашему мнению, должны были вмешаться и реально призвать людей высказаться, чтобы решить вопросы и разногласия. Но ни со стороны теннисисток, ни со стороны WTA, как мы видим, ничего не последовало. Ни тогда, ни в течение года.

А ждать чего-то положительного мы перестали, наверное, практически сразу, еще в апреле. Тренер российской теннисистки в разговорах с другими тренерами из разных стран прямо заявлял, что Путин – красавчик, а вся Европа должна стоять на коленях. И Россия, и Путин – «лучший политик XXI века» – все правильно делают. Никаких замечаний по этому поводу никто не делал, всех все устраивало».

Также Власов прокомментировал ситуацию с отцом на Australian Open.

«Максимально глупая ситуация. Как по мне, они два недалеких человека. Это мое личное мнение. Отец Джоковича на камеру говорил «Слава России!», а потом утверждал, что его не так поняли. Ну, это даже не мужской поступок. Если сказал, так отвечай за свои слова.

У Джоковича также не хватило яиц, чтобы сказать прямо, что он не поддерживает поведение отца и так далее. Нет. [...] Они поддерживают Россию. Я был очень удивлен, что эта позиция выражалась настолько открыто. Причем на таком соревновании», – приводит слова Власова Tribuna.com.

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