Тренер Цуренко: «Тренер Кудерметовой в разговорах с коллегами из разных стран прямо заявлял, что Путин – красавчик, а вся Европа должна стоять на коленях»

Теги Новак Джокович ATP WTA Леся Цуренко Вероника Кудерметова Теннис

Тренер Леси Цуренко по физподготовке Никита Власов прокомментировал позицию WTA по допуску теннисисток из России и Беларуси и помощи теннисисткам из Украины.

Ранее Цуренко рассказала о разговоре с главой WTA Стивом Саймоном, после которого у нее случилась паническая атака. В итоге она снялась перед матчем с Ариной Соболенко.

«Весной 2022-го мы ждали каких-то шагов от белорусок и россиянок, думали, они все-таки как-то выскажутся, а рассудок в WTA возобладает. Американцы же топят за демократию, они, по нашему мнению, должны были вмешаться и реально призвать людей высказаться, чтобы решить вопросы и разногласия. Но ни со стороны теннисисток, ни со стороны WTA, как мы видим, ничего не последовало. Ни тогда, ни в течение года.

А ждать чего-то положительного мы перестали, наверное, практически сразу, еще в апреле. Тренер российской теннисистки Вероники Кудерметовой в разговорах с другими тренерами из разных стран прямо заявлял, что Путин – красавчик, а вся Европа должна стоять на коленях. И Россия, и Путин – «лучший политик XXI века» – все правильно делают. Никаких замечаний по этому поводу никто не делал, всех все устраивало».

Также Власов прокомментировал ситуацию с отцом Новака Джоковича на Australian Open.

«Максимально глупая ситуация. Как по мне, они два недалеких человека. Это мое личное мнение. Отец Джоковича на камеру говорил «Слава России!», а потом утверждал, что его не так поняли. Ну, это даже не мужской поступок. Если сказал, так отвечай за свои слова.

У Джоковича также не хватило яиц, чтобы сказать прямо, что он не поддерживает поведение отца и так далее. Нет. [...] Они поддерживают Россию. Я был очень удивлен, что эта позиция выражалась настолько открыто. Причем на таком соревновании», – приводит слова Власова Tribuna.com.

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21 комментарий

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Sincere
Ответ Eugenie Nation
Не то что ты, конечно
совершенно верно)
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Евгений Фабиянчук
мда, совсем бобо с головкой. ещё и Ноле приплёл))
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ЭЮЯ
Мы топим за демократию, говорили они..
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Анатолий Зыболов
А ведь реально, скажи ему америкосы, он и от отца и матери откажется.
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Eugenie Nation
Ответ Sincere
Очередной поехавший без мозгов и логики)
Не то что ты, конечно
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Генадий Адамов
Ответ Sawka-promakawka
Он реально думает, что Джокович должен был откреститься от отца ради украинцев ? 🤡
он думает жопой
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Nina Mihajlova
почему это жёлто-синии считают, что им все должны??
Разве демократия-это толэко мнение в поддержку Украины?? где он учился? или учился ли вообще?
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Анатолий Зыболов
Прям до слёз довел. Ябеда и барабанщик.
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Sincere
Очередной поехавший без мозгов и логики)
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бэкхенд федерера
Интересно, с каких пор демократия и ультимативное принуждение к высказыванию стали равны
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Antonbezb
Если можно кричать слава Украине, почему нельзя кричать слава России? Не уточняется же, какая слава, дурная или хорошая
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Sawka-promakawka
Ответ Nick
Ну дочь Машкова же не постеснялась публично высказать несогласие с точкой зрения отца. За что ей уважение. Принципы - они такие. Либо есть, либо "не должен откреститься".
А кто сказал, что Новак не согласен с позицией отца? И почему вообще он должен был высказываться? Он приехал за трофеем, а не разводить политические дискуссии.
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slim shady 123
пошла жара
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Leo Bonart
Так Европа и стоит на коленях перед Штатами
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AlexFed
Ответ Nick
Ну дочь Машкова же не постеснялась публично высказать несогласие с точкой зрения отца. За что ей уважение. Принципы - они такие. Либо есть, либо "не должен откреститься".
Если бы он не была дочерью Машкова, никто бы про неё и не узнал и в принципе всем плевать, поэтому тупо заработала себе пиар и собрала плюсиков, а самодостаточному человеку типа Новака это не нужно, он всегда на своей волне и не под кого не подстраивается.
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Nick
Ответ Sawka-promakawka
Он реально думает, что Джокович должен был откреститься от отца ради украинцев ? 🤡
Ну дочь Машкова же не постеснялась публично высказать несогласие с точкой зрения отца. За что ей уважение.
Принципы - они такие. Либо есть, либо "не должен откреститься".
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discoclash
Да это прям сюжет для оскара!
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Sawka-promakawka
Он реально думает, что Джокович должен был откреститься от отца ради украинцев ? 🤡
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Alex1104
«Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить»
Это на самом деле не Вольтер, но по смыслу - он.
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Alex1104
И что? Каждый имеет право на свое мнение?
Или у вас тоже как здесь? Мнение есть только одно?
+24
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voka25
Бедненький, все против них.
+14
-8
+6
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