Соболенко о напряжении в туре: «Конечно, оно есть. Но я убеждена, что не сделала украинцам ничего плохого»

Теги WTA Леся Цуренко Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала напряжение в туре из-за ситуации на Украине.

«Никто не может контролировать чужие эмоции. WTA старается контролировать ситуацию.

Конечно, между нами есть напряжение. Но я убеждена, что не сделала украинцам ничего плохого – ни я, ни россиянки, ни другие белоруски. Некоторые из нас им даже помогают. Не публично, но помогают.

Я пережила столько плохого. К сожалению, я не могу рассказывать, потому что кто поверит белоруске?»

Также Соболенко прокомментировала интервью тренера Леси Цуренко, в котором тот заявил, что она поддерживает политику Александра Лукашенко. Цуренко снялась перед матчем с Соболенко из-за панической атаки.

«Я думаю, что там дело не только в панической атаке или политической ситуации. Думаю, это не вся история. В прошлом году у меня была напряженная ситуация с ее тренером – из-за его поведения. Думаю, он ее накрутил, и в итоге так получилось.

WTA тут не при чем. Они стараются. Что они могут сделать? Никто из нас не контролирует ситуацию. Все мы просто стараемся сохранять спокойствие в раздевалке, понимать, что это не наша вина».

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12 комментариев

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igor nn
Украина сейчас испытывает то,что испытывала Беларусь на протяжении 4 веков .Вот с похода Ваньки Грозного на Полоцк и ответки Степки Батория на Псков. Вот это битва Запада с Востоком..и так до 1941 г и всё через эту территорию и через судьбы людей..Спасибо ..больше не надо..С уважением!))
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ivanzhu90
> В прошлом году у меня была напряженная ситуация с ее тренером – из-за его поведения.

Я так понимаю что этот чел, че то ходил и говорил ей в туре. Надо привлекать руководство WTA чтобы такая быдлота покидала тур, чел даже не главный тренер, а тренер по физподготовке 95ой ракетки мира, ходит и докапывается до элитного спортсмена.
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gordysh
Ни при чём. Поправьте, плиз, в тексте заметки.
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sashati
"у меня была напряженная ситуация с ее тренером – из-за.." страпона, она такая)
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sashati
Ответ Наглая Кайса
Украинцы делают всё, чтобы даже сочувствующие им это делать перестали.
Очкуют..
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sashati
Ответ Maratik1982
доброта спасет мир!
Нет..
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Groove
Да это же такой бред если вдуматься. Отстранять тупо за цвет паспорта. Они и так без флага выступают, и никак публично войну не поддерживают. Чего им еще надо то? Упасть на колени и целовать жовто-блакитный?
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sashati
Ответ Antonbezb
Кто поверит беларуске? До каких пор еще будут по нациям людей судить?
всегда!!
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Maratik1982
доброта спасет мир!
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Наглая Кайса
Украинцы делают всё, чтобы даже сочувствующие им это делать перестали.
+16
-7
+9
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Antonbezb
Кто поверит беларуске? До каких пор еще будут по нациям людей судить?
+6
-2
+4
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dart darteg
Забей на фоновый шум,Арина и играй. У тебя начало неплохо получаться
+18
-6
+12
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