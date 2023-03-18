Соболенко о напряжении в туре: «Конечно, оно есть. Но я убеждена, что не сделала украинцам ничего плохого»

прокомментировала напряжение в туре из-за ситуации на Украине.

«Никто не может контролировать чужие эмоции. старается контролировать ситуацию.

Конечно, между нами есть напряжение. Но я убеждена, что не сделала украинцам ничего плохого – ни я, ни россиянки, ни другие белоруски. Некоторые из нас им даже помогают. Не публично, но помогают.

Я пережила столько плохого. К сожалению, я не могу рассказывать, потому что кто поверит белоруске?»

Также Соболенко прокомментировала интервью тренера , в котором тот заявил, что она поддерживает политику . Цуренко снялась перед матчем с Соболенко из-за панической атаки.

«Я думаю, что там дело не только в панической атаке или политической ситуации. Думаю, это не вся история. В прошлом году у меня была напряженная ситуация с ее тренером – из-за его поведения. Думаю, он ее накрутил, и в итоге так получилось.

WTA тут не при чем. Они стараются. Что они могут сделать? Никто из нас не контролирует ситуацию. Все мы просто стараемся сохранять спокойствие в раздевалке, понимать, что это не наша вина».

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