Соболенко о напряжении в туре: «Конечно, оно есть. Но я убеждена, что не сделала украинцам ничего плохого»
Арина Соболенко прокомментировала напряжение в туре из-за ситуации на Украине.
«Никто не может контролировать чужие эмоции. WTA старается контролировать ситуацию.
Конечно, между нами есть напряжение. Но я убеждена, что не сделала украинцам ничего плохого – ни я, ни россиянки, ни другие белоруски. Некоторые из нас им даже помогают. Не публично, но помогают.
Я пережила столько плохого. К сожалению, я не могу рассказывать, потому что кто поверит белоруске?»
Также Соболенко прокомментировала интервью тренера Леси Цуренко, в котором тот заявил, что она поддерживает политику Александра Лукашенко. Цуренко снялась перед матчем с Соболенко из-за панической атаки.
«Я думаю, что там дело не только в панической атаке или политической ситуации. Думаю, это не вся история. В прошлом году у меня была напряженная ситуация с ее тренером – из-за его поведения. Думаю, он ее накрутил, и в итоге так получилось.
WTA тут не при чем. Они стараются. Что они могут сделать? Никто из нас не контролирует ситуацию. Все мы просто стараемся сохранять спокойствие в раздевалке, понимать, что это не наша вина».
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Я так понимаю что этот чел, че то ходил и говорил ей в туре. Надо привлекать руководство WTA чтобы такая быдлота покидала тур, чел даже не главный тренер, а тренер по физподготовке 95ой ракетки мира, ходит и докапывается до элитного спортсмена.