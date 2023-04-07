Жабер о том, почему о ней тепло отзываются в туре: «Я им угрожаю: «Ты знаешь, что я сделаю, если не будешь хорошо обо мне говорить»
Онс Жабер ответила, почему ее любят в туре
– Другие игроки тебя обожают. Я говорил с Паулой Бадосой, она даже ходит на твои матчи. У тебя прекрасные отношения с Ариной Соболенко. За что тебя так любят соперницы?
– Я им угрожаю (смеется). «Ты знаешь, что я сделаю, если не будешь хорошо обо мне говорить» (смеется). Матч – это просто матч, и в конечном счете для меня очень важны отношения. Мы стараемся привнести в тур человечность. Иногда игроки забывают, что это всего лишь матч. Здорово, когда мы улыбаемся друг другу. Кто хорошо играет, та и победит, она молодец.
Я была очень рада за Арину, когда она выиграла Australian Open. Я знаю, как ей было трудно. Мы знаем, что происходит в раздевалке, а некоторые люди – нет и резко высказываются. Я очень уважаю Арину, Паулу. У нас такой сложный вид спорта, и у каждого человека своя история. Поэтому я надеюсь, что люди не будут сразу же критиковать игроков, – сказала Жабер.
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