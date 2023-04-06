Рууд о победе над Соузой: «Жоау такой хороший парень. Испытываю смешанные чувства, обыграв его в Эшториле»

Каспер Рууд прокомментировал победу над Жоау Соузой во втором круге в Эшториле.

Норвежец провел первый в сезоне матч на грунте.

«Очень рад одержать сегодня победу. После первого сета все выглядело не очень хорошо, но потом мне удалось прибавить. Думаю, для меня это хороший знак перед следующим матчем.

Жоау такой хороший парень. Испытываю смешанные чувства, обыграв его здесь, в Эшториле. Я знаю, что он любимец местной публики. Он замечательный пример отличного бойца. Он действительно оказал влияние на этот турнир и на здешних болельщиков».

Также он поделился ожиданиями от четвертьфинала против действующего чемпиона Себастьяна Баеса.

«Это будет сложный матч. Мы никогда не играли друг против друга. Он молодой игрок, хорошо проявляющий себя последние годы. Он отличный игрок, и в прошлом году уже выиграл здесь свой первый титул. За ним определенно нужно следить, и я должен сыграть на самом высоком уровне».

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