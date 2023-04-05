Беккер о перспективах Алькараса: «Никто не идеален, и нужно понимать, что эти теннисисты – тоже люди. И люди допускают ошибки»
Борис Беккер прокомментировал мнение, что Карлос Алькарас можно добиться того же статуса, что и Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.
«Они были не только теннисными героями, но и в целом спортивными героями, феноменами культуры.
Алькарас потрясающий, он здорово играет, хорошо выглядит, он полноценная суперзвезда тенниса. Но просто играть в теннис мало. Нужно защищать титулы, представлять свою страну, попадать в истории, о существовании которых ты и не представлял.
Нужно быть очень осторожными. Никто не идеален, и нужно понимать, что эти теннисисты – тоже люди. И люди допускают ошибки».
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Беккер задаёт вопрос, есть ли это у Алькараса, лидер ли он. Способен ли держаться на виду не только профессионально, но и как личность.