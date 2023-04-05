Беккер о перспективах Алькараса: «Никто не идеален, и нужно понимать, что эти теннисисты – тоже люди. И люди допускают ошибки»

прокомментировал мнение, что можно добиться того же статуса, что и , и .

«Они были не только теннисными героями, но и в целом спортивными героями, феноменами культуры.

Алькарас потрясающий, он здорово играет, хорошо выглядит, он полноценная суперзвезда тенниса. Но просто играть в теннис мало. Нужно защищать титулы, представлять свою страну, попадать в истории, о существовании которых ты и не представлял.

Нужно быть очень осторожными. Никто не идеален, и нужно понимать, что эти теннисисты – тоже люди. И люди допускают ошибки».

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