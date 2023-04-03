Каспер Рууд: «Сезон складывается не так, как мне хотелось бы. Не думаю, что повторю результаты 2022-го»

Каспер Рууд недоволен результатами в первой части сезона

В 2023-м выиграл 5 из 11 матчей и пока ни разу не одержал двух побед подряд.

В прошлом сезоне он выиграл три грунтовых титула ATP 250 и вышел в финал на «Мастерсе» в Майами, «Ролан Гаррос», US Open и итоговом.

«Естественно, сезон складывается не так, как мне хотелось бы. Не могу сказать наверняка, связано ли это с предсезонкой в феврале и с тем, что я играл все эти выставочные матчи с Надалем. Мы никогда не узнаем.

Не думаю, что в 2023-м я повторю результаты 2022-го, но было нелегко планировать календарь, потому что я играл на итоговом, а потом очень рано начался United Cup. [После турне с ] до него оставалось меньше месяца, и я не мог пропустить этот турнир. Мои партнеры по команде от меня зависели, и если бы я снялся, они бы не смогли играть».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе