Чарлстон (WTA). Свитолина вернется в тур матчем с Путинцевой, Касаткина, Кудерметова и Александрова начнут со второго круга

Теги WTA Евгения Родина Credit One Charleston Open Элина Свитолина Джессика Пегула Онс Жабер Анна Калинская Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Екатерина Александрова Варвара Грачева Диана Шнайдер Теннис

Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Чарлстоне.

Джессика Пегула (1) стартует со второго круга и сыграет с Анной Блинковой или Анной Бондар.

Онс Жабер (2) встретится с Лесей Цуренко или квалифаером.

Дарья Касаткина (3), Вероника Кудерметова (5) и Екатерина Александрова (7) тоже начнут со второго круга.

Элина Свитолина вернется в тур после рождения ребенка матчем против Юлии Путинцевой. Победительница выйдет на Александрову.

Диана Шнайдер поборется с Алисией Паркс, Евгения Родина – с Лейлой Фернандес.

Варвара Грачева сыграет с квалифаером, Анна Калинская – с Ангелиной Калининой (11).

Полностью сетка здесь.

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4 комментария

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Sawka-promakawka
Аньке Калинской не повезло, сложная соперница сразу
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ДоминаторТенниса
Путинцева не подарок для 1-ого матча, а там и Александрова тоже. Короче, жребий максимально не лучший для Свитолиной.
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Вегетарианец_
Путинцева должна выносить бездарность.)
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sashati
Свитолина - да ну, вот так сразу)
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