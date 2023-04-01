Чарлстон (WTA). Свитолина вернется в тур матчем с Путинцевой, Касаткина, Кудерметова и Александрова начнут со второго круга
Прошла жеребьевка турнира WTA 500 в Чарлстоне.
Джессика Пегула (1) стартует со второго круга и сыграет с Анной Блинковой или Анной Бондар.
Онс Жабер (2) встретится с Лесей Цуренко или квалифаером.
Дарья Касаткина (3), Вероника Кудерметова (5) и Екатерина Александрова (7) тоже начнут со второго круга.
Элина Свитолина вернется в тур после рождения ребенка матчем против Юлии Путинцевой. Победительница выйдет на Александрову.
Диана Шнайдер поборется с Алисией Паркс, Евгения Родина – с Лейлой Фернандес.
Варвара Грачева сыграет с квалифаером, Анна Калинская – с Ангелиной Калининой (11).
Полностью сетка здесь.
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