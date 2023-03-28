Маррей стал клиентом IMG, хотя у него есть собственное агентство

Теги Энди Маррей ATP IMG Теннис

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей стал клиентом агентства IMG. Агентство будет управлять коммерческими интересами трехкратного чемпиона «Больших шлемов» вместе с постоянным менеджером британца Мэттом Джентри.

10 лет назад Маррей основал собственное агентство, но сообщается, что сейчас оно сворачивает всю теннисную деятельность.

Агентство IMG вырастило Курникову с Шараповой и рулит теннисом. А еще работало с папой римским, Тэтчер и Горбачевым

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