Павлюченкова впервые с 2008-го сыграет на турнире ITF
Экс-11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова на этой неделе сыграет на турнире ITF 60K во французском Круаси-Бобур. Она взяла wild card в основную сетку и стартует против Полины Кудерметовой.
Сейчас Павлюченкова возвращается после травмы колена и занимает 730-ю строчку рейтинга.
На турнирах ITF финалистка «Ролан Гаррос»-2021 не играла с 2008 года.
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