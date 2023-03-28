Павлюченкова впервые с 2008-го сыграет на турнире ITF

Экс-11-я ракетка мира на этой неделе сыграет на турнире ITF 60K во французском Круаси-Бобур. Она взяла wild card в основную сетку и стартует против Полины Кудерметовой.

Сейчас Павлюченкова возвращается после травмы колена и занимает 730-ю строчку рейтинга.

На турнирах финалистка « »-2021 не играла с 2008 года.

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