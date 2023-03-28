Павлюченкова впервые с 2008-го сыграет на турнире ITF

Теги Анастасия Павлюченкова WTA ITF челленджеры и турниры ITF Теннис

Экс-11-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова на этой неделе сыграет на турнире ITF 60K во французском Круаси-Бобур. Она взяла wild card в основную сетку и стартует против Полины Кудерметовой.

Сейчас Павлюченкова возвращается после травмы колена и занимает 730-ю строчку рейтинга.

На турнирах ITF финалистка «Ролан Гаррос»-2021 не играла с 2008 года.

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3 комментария

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Nastra
Ответ ПАБЛО ПИВАССО
Не нужно писать что игрок берет wild card. Wild card выдается исключительно организаторами. любому игроку, даже Джоковичу могут отказать в теории, они не берут карту, ее выдает организатор
Зависит от турнира. На турнирах WTA 250-500 для игроков ТОП-20 зарезервированы 2 WC и организаторы не имеют права отказать, если игрок захочет взять WC.
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Groove
Ответ ПАБЛО ПИВАССО
Не нужно писать что игрок берет wild card. Wild card выдается исключительно организаторами. любому игроку, даже Джоковичу могут отказать в теории, они не берут карту, ее выдает организатор
Организатор может предложить карту игроку а тот ее взять.
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ПАБЛО ПИВАССО
Не нужно писать что игрок берет wild card. Wild card выдается исключительно организаторами. любому игроку, даже Джоковичу могут отказать в теории, они не берут карту, ее выдает организатор
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