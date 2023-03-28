Соболенко первой выиграла 20 матчей в этом сезоне

Вторая ракетка мира в четвертом круге турнира в Майами обыграла – 6:3, 6:2. Для чемпионки это 20-я победа в сезоне-2023. В этом году у нее всего два поражения.

В прошлом году Соболенко выиграла 20 матчей к августу, а в 2021-м – к началу мая.

На втором месте по победам в 2023-м идет – 19. У Джессики Пегулы 18 выигранных матчей.

В четвертьфинале белоруска сыграет с Сораной Кырстей.

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