54-я ракетка мира Варвара Грачева подала заявку на гражданство Франции

Теги WTA Варвара Грачева Теннис

54-я ракетка мира Варвара Грачева подала документы на получение гражданства. Об этом сообщило издание L’Equipe.

22-летняя россиянка с 2016 года тренируется во Франции.

На последних турнирах она выиграла 14 матчей из 16.

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44 комментария

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mrs Bennet
Ответ Йенс Мустерманн
Через 3-4 года выиграет шлем и Анвярыч вылезет из норы со своим "Это наш продукт"
И будет прав.
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Лёля Иванова
Ответ Алекс Я
Теннисты играют без проблем.
На Олимпиаду и матчи все командные турниры они не допущены. Посмотрим, что дальше будет
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Adeen
То, что стесняются говорить остальные "российские" топовые теннисисты, много лет тренирующиеся и живущие за границей.
Всегда немного неприятно видеть такое, конечно. Но кто мы такие, чтобы осуждать человека за то, что он делает во благо себе?
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генгбенг
Ответ Йенс Мустерманн
Ещё ведь гуляет слушок, что Александрова хочет принять подданство Словакии или Чехии.
резонно. в Чехии полный комлект
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генгбенг
Йося
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Йенс Мустерманн
Ещё ведь гуляет слушок, что Александрова хочет принять подданство Словакии или Чехии.
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Лёля Иванова
Ответ Soned
У Самсоновой итальянское гражданство есть,а выступает за Россию.Кому то из вас Грачёва говорила,что она будет играть за Францию?
У Карацева израильское гражданство, тоже за Россию выступает. По нашему времени 2й паспорт нужен обязательно, как минимум чтоб ездить по турнирам без получения виз. Будь возможность, многие бы получили, а пока только у бизнесменов типа Тимченко и детей чиновников есть другое гражданство. Скандал с сыном главы бывшего РЖД Якунином, где он настаивал, что он гражданин Великобритании и никак не России))
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Sincere
Ну гражданство не означает, что она за Францию играть будет. а если будет, то Костюк ей потом пожимать руку после матчей начнет😂
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Алекс Я
Ответ gilder
Сними розовые очки. Я о том что быть представителем России в спорте сегодня сопряжено с кучей разного рода трудностей. От хейта публики до дискриминации по нац признаку и отстранения от соревнований.
Теннисты играют без проблем.
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Жанна Калгина
Теннис это другое, теннисисты вообще сами по себе
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Витольд Бубеный
Ответ Soned
У Самсоновой итальянское гражданство есть,а выступает за Россию.Кому то из вас Грачёва говорила,что она будет играть за Францию?
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alpa4ino86
И правильно сделала
+7
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gilder
Ответ Никита Волк
22-летняя россиянка с 2016 года тренируется во Франции.
а кто тренируется в России? С 15 (край) лет уже сваливают за лучшими условиями и живут там всю карьеру минимум
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Toomey
«Родина там, где задница в тепле! И ты прекрасно об этом знаешь» (с)
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DaniRMadrid
Пояснили бы, что ли. Во Франции, как и в России, разрешено двойное гражданство. Выступать она может по-прежнему за сборную РФ. У Рыбакиной только гражданство Казахстана, потому что в Кз нет двойного гражданства.
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Виктор Ш.
Интересно, а будет ли потом селянка костюк ей руку пожимать?)
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gilder
Ответ Витольд Бубеный
Будем делать выводы...
в фтр работаете? если нет, то чихать все хотели на ваши выводы
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Раскаталис Губайтис
Ей как минимум после получения гражданства, один Олимпийский цикл, ни за одну из сборных играть нельзя. Если конечно нечего в правилах не поменялось. Так что возможно сборную менять не будет.
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gilder
Ответ Алекс Я
Токсичные люди,вроде тебя.а страна прекрасная
Сними розовые очки. Я о том что быть представителем России в спорте сегодня сопряжено с кучей разного рода трудностей. От хейта публики до дискриминации по нац признаку и отстранения от соревнований.
+2
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Serg Oleov
Ответ ivan 07
В отличие от Спорт ру , нашел другое фото нашей милашки и второй ракетки России в чемпионской гонке. Обыграет Квитову и станет первой ,опередив Кудерметову.
Ахахахахах о да, очень милое фото)
Чел ну на вкус и цвет как говорится, только не надо это всем тут навязывать
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Serg Oleov
Ответ ivan 07
Варвара пожелала получить француское гражданство. Победит Петру Квитову и рассмотрят ее заявление в ускоренном режиме.
🤡
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Зубы Дзюбы
В текущих реалиях наши власти могли бы запретить двойное гражданство для граждан РФ (как на Украине уже есть). Только вот нюанс: чинушинские дети тогда будут обречены.
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Великий Алонсо
Ответ frol92
Ждем выпуск Есть тема с воплями о том, сколько страна вложила в эту теннисистку, а она неблагодарная получает гражданство недружественной страны😁
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Strepto
Пока просто болтовня французской газеты
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RWMen
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Что смешного?
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