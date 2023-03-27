54-я ракетка мира Варвара Грачева подала заявку на гражданство Франции
54-я ракетка мира Варвара Грачева подала документы на получение гражданства. Об этом сообщило издание L’Equipe.
22-летняя россиянка с 2016 года тренируется во Франции.
На последних турнирах она выиграла 14 матчей из 16.
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Всегда немного неприятно видеть такое, конечно. Но кто мы такие, чтобы осуждать человека за то, что он делает во благо себе?
Чел ну на вкус и цвет как говорится, только не надо это всем тут навязывать