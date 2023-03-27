54-я ракетка мира Варвара Грачева подала заявку на гражданство Франции

54-я ракетка мира подала документы на получение гражданства. Об этом сообщило издание L’Equipe.

22-летняя россиянка с 2016 года тренируется во Франции.

На последних турнирах она выиграла 14 матчей из 16.

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