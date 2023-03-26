Медведев о дропшотах в матче с Карбаллесом Баэной: «После игры с Алькарасом подумал, что должен чаще использовать этот удар»

Даниил Медведев рассказал о дропшотах, которые он использовал в матче с Роберто Карбаллесом Баэной в Майами (6:1, 6:2).

«После матча с Карлосом подумал, что должен чаще использовать этот удар. Мне всегда нравились дропшоты, но это не то оружие, которое я мог бы использовать 50 раз за матч. Нужно быть уверенным в этом ударе, и сегодня он работал очень хорошо».

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