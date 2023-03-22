Стефанос Циципас: «Я уже не так строг к себе, как 3-4 года назад. Это пошло мне на пользу и позволило расти как личность»
Стефанос Циципас считает, что нужно радоваться успехам других игроков.
Грека спросили про финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, в котором Карлос Алькарас победил Даниила Медведева.
«Я за них рад. Я верю в философию убунту... Когда я хочу, чтобы у других все было хорошо, чтобы люди вокруг меня добивались успеха, я также позволяю себе стать лучше. Я верю в этот принцип и считаю, что их высокие результаты идут на пользу и мне. Они дают четкое представление, каким должен быть мой подход к игре».
Также Циципас рассказал о настрое за пределами корта.
«В последние несколько лет я стал свободнее, уже не так строг к себе, как три-четыре года назад, когда начинал. Я был крайне дисциплинирован. Не то чтобы я сейчас не такой, но иногда могу расслабиться. Например, иногда я проводил две недели в номере и никуда не выходил. Сейчас даю себе чуть больше свободы и считаю, что это пошло мне на пользу и позволило расти как личность, а не только каждую неделю на 100% концентрироваться на теннисе».
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