Швентек подтвердила, что не будет сотрудничать с Xiaomi из-за работы компании в России
Ига Швентек ответила, почему перестанет сотрудничать с китайским производителем техники Xiaomi. Она стала амбассадором бренда в марте 2021 года. Недавно компания возобновила работу на российском рынке.
– В целом это наше с командой решение. Мы расстаемся после успешного сотрудничества, и у нас нет никаких трений. Мы очень успешно работали с польским филиалом этой компании, но причины такого решения должны быть понятны. Всем известно мое отношение к [конфликту], и я хочу быть последовательна. Мы завершим сотрудничество в конце марта.
Да и про Потапову в майке Спартака… стыд и срам эти польши с латвиями
А то Софья Кенин знатно лопухнулась пару лет назад. Подписала контракт с Моторолой, а в своём твиттер-аккаунте написала рекламный пост с Айфона ✍📱
«Потапова шокировала всех собравшихся на трибунах болельщиков Индиан-Уэллса, выйдя на корт в майке футбольной команды «Спартак» (Москва). Её жест был воспринят однозначно — как поддержка действий Владимира Путина. Российская теннисистка могла быть даже дисквалифицирована за своё поведение, но в конечном итоге не пострадает от последствий, так как уже закончила своё участие в турнире.
Это не первый раз, когда Потапова таким образом проявляет поддержку России. Уже во время турнира WTA в Дубае теннисистка выложила в социальных сетях фотографию, на которой позирует с футболкой «Спартака». Однако в то время она не появлялась на корте», — говорится в статье.»