Швентек подтвердила, что не будет сотрудничать с Xiaomi из-за работы компании в России

Теги бизнес WTA Ига Швентек Теннис

Ига Швентек ответила, почему перестанет сотрудничать с китайским производителем техники Xiaomi. Она стала амбассадором бренда в марте 2021 года. Недавно компания возобновила работу на российском рынке.

– В целом это наше с командой решение. Мы расстаемся после успешного сотрудничества, и у нас нет никаких трений. Мы очень успешно работали с польским филиалом этой компании, но причины такого решения должны быть понятны. Всем известно мое отношение к [конфликту], и я хочу быть последовательна. Мы завершим сотрудничество в конце марта.

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19 комментариев

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Сергей Кононов
Желаю тебе на крейчикову попадать.
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Treq Qert
узнать бы, что думает она о 500 000 убитых детей в Ираке, разгромленной Сирии...
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ballerina
Ответ Nikolay Stavrogin
Комментарий удален модератором
Колян, а ты думаешь в Европе и Америке не так? Ты похоже вааще лопух да? Все то же самое, но это не значит, что футболку нельзя носить с любимой командой. Але, ты че вообще куку? Нет хороших и плохих политиков и политических строев, есть сила, власть и только они. Николай, не надо не за белых не за красных, не надо вообще все это слушать, идет борьба за бабло, зачем ты туда лезешь и пытаешься обьснить себе же кто канфета а кто нет?
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Виктор Ш.
Ответ sined2000
А где новость про Цуренко там вообще оборжёшься.
Про Остапенко тоже) латвийская федерация тенниса не будет финансировать ее, т.к. она участвовала одном турнире с российскими спортсменами. И велосипедисток заодно свои прокинули)
Да и про Потапову в майке Спартака… стыд и срам эти польши с латвиями
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Мария Ефремова
А может это они не хотят продлить сотрудничество?
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Йенс Мустерманн
Ну теперь может открыто пользоваться Айфоном.
А то Софья Кенин знатно лопухнулась пару лет назад. Подписала контракт с Моторолой, а в своём твиттер-аккаунте написала рекламный пост с Айфона ✍📱
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murzzzzzilka
Ответ Sawka-promakawka
«Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению российской теннисистки Анастасии Потаповой (28-я ракетка мира) в футболке московского футбольного клуба «Спартак» перед матчем с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира). Заголовок содержит обвинение Потаповой в провокации и призывает к реакции Женскую теннисную ассоциацию (WTA) — «Потапова устроила провокацию. В WTA довольны?» Поведение россиянки расценили в качестве жеста поддержки российского правительства в ситуации с Украиной. «Потапова шокировала всех собравшихся на трибунах болельщиков Индиан-Уэллса, выйдя на корт в майке футбольной команды «Спартак» (Москва). Её жест был воспринят однозначно — как поддержка действий Владимира Путина. Российская теннисистка могла быть даже дисквалифицирована за своё поведение, но в конечном итоге не пострадает от последствий, так как уже закончила своё участие в турнире. Это не первый раз, когда Потапова таким образом проявляет поддержку России. Уже во время турнира WTA в Дубае теннисистка выложила в социальных сетях фотографию, на которой позирует с футболкой «Спартака». Однако в то время она не появлялась на корте», — говорится в статье.»
Надо же такими идиотами быть:))))
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Пинающий Достоинства
Пусть телефончик тогда вернуть не забудет
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murzzzzzilka
Ответ Nikolay Stavrogin
Комментарий удален модератором
То есть, когда человек приходит к власти с обещаниями ползать на коленях ради мира, а потом делает все, чтоб его не было - это тебя, ну, совершенно, не смущает, правда?:)
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Sawka-promakawka
Ответ Dym86
А что с Потаповой?
«Журналисты польского издания Sport.pl посвятили целую статью появлению российской теннисистки Анастасии Потаповой (28-я ракетка мира) в футболке московского футбольного клуба «Спартак» перед матчем с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира). Заголовок содержит обвинение Потаповой в провокации и призывает к реакции Женскую теннисную ассоциацию (WTA) — «Потапова устроила провокацию. В WTA довольны?» Поведение россиянки расценили в качестве жеста поддержки российского правительства в ситуации с Украиной.
«Потапова шокировала всех собравшихся на трибунах болельщиков Индиан-Уэллса, выйдя на корт в майке футбольной команды «Спартак» (Москва). Её жест был воспринят однозначно — как поддержка действий Владимира Путина. Российская теннисистка могла быть даже дисквалифицирована за своё поведение, но в конечном итоге не пострадает от последствий, так как уже закончила своё участие в турнире.
Это не первый раз, когда Потапова таким образом проявляет поддержку России. Уже во время турнира WTA в Дубае теннисистка выложила в социальных сетях фотографию, на которой позирует с футболкой «Спартака». Однако в то время она не появлялась на корте», — говорится в статье.»
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Dym86
Ответ Sawka-promakawka
И про Потапову) там поляки слюной брызжут от ненависти)
А что с Потаповой?
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Dym86
Ответ Nikolay Stavrogin
Комментарий удален модератором
Это как в игре в мафию, а потом оказывается, что персонаж хороший, только его подставили :)
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Sawka-promakawka
Ответ sined2000
А где новость про Цуренко там вообще оборжёшься.
И про Потапову) там поляки слюной брызжут от ненависти)
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sined2000
А где новость про Цуренко там вообще оборжёшься.
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Sawka-promakawka
Осака тоже BLM поддерживала…
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Nikolay Stavrogin
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Mohnatiy
Повесточка отработана, возьми с полки пирожок!
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Кот под ногами майора
"А еще с телефонами этой марки люди ходят на матчи "Спартака""", - добавила Швентек
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Rodgeras
Ну и дура!
+12
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Alex19
Иди возьми конфетку с холодильника.
+6
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