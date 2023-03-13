Швентек подтвердила, что не будет сотрудничать с Xiaomi из-за работы компании в России

ответила, почему перестанет сотрудничать с китайским производителем техники Xiaomi. Она стала амбассадором бренда в марте 2021 года. Недавно компания возобновила работу на российском рынке.

– В целом это наше с командой решение. Мы расстаемся после успешного сотрудничества, и у нас нет никаких трений. Мы очень успешно работали с польским филиалом этой компании, но причины такого решения должны быть понятны. Всем известно мое отношение к [конфликту], и я хочу быть последовательна. Мы завершим сотрудничество в конце марта.

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