Маррей впервые с начала октября выиграл матч, не отдав сет
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл Раду Албота – 6:4, 6:2.
Для трехкратного чемпиона «Больших шлемов» это первый матч с 11 октября прошлого года, в котором он не отдал сет. Тогда он победил Алехандро Давидовича-Фокина.
Матч с Алботом продолжался час и 42 минуты при том, что средняя продолжительность игр Маррея в этом году составляла больше трех часов.
Для Маррей это 491-я победа на харде в карьере и он вышел на чистое пятое место в истории по этому показателю. Его обходят только Рафаэль Надаль (516), Андре Агасси (592), Новак Джокович (670) и Роджер Федерер (783).
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