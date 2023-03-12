Маррей впервые с начала октября выиграл матч, не отдав сет

Экс-первая ракетка мира во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс обыграл – 6:4, 6:2.

Для трехкратного чемпиона «Больших шлемов» это первый матч с 11 октября прошлого года, в котором он не отдал сет. Тогда он победил Алехандро Давидовича-Фокина.

Матч с Алботом продолжался час и 42 минуты при том, что средняя продолжительность игр Маррея в этом году составляла больше трех часов.

Для Маррей это 491-я победа на харде в карьере и он вышел на чистое пятое место в истории по этому показателю. Его обходят только (516), (592), (670) и (783).

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