Надаль пожертвовал ракетку и футболку на благотворительный аукцион в поддержку пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии

пожертвовал экипировку на благотворительный аукцион.

Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения, произошедшего в феврале в Турции и Сирии. Акцию организовал футбольный агент турецкого происхождения Байрам Тутумлу.

«Я хочу передать ракетку и футболку с автографом в связи с огромной катастрофой, произошедшей в Турции. Мы надеемся, что скоро ситуация улучшится и что пострадавшие и семьи, которые так много потеряли, смогут получить помощь. Крепко обнимаю», – сказал Надаль в видео.

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