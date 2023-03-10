Надаль пожертвовал ракетку и футболку на благотворительный аукцион в поддержку пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль пожертвовал экипировку на благотворительный аукцион.

Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения, произошедшего в феврале в Турции и Сирии. Акцию организовал футбольный агент турецкого происхождения Байрам Тутумлу.

«Я хочу передать ракетку и футболку с автографом в связи с огромной катастрофой, произошедшей в Турции. Мы надеемся, что скоро ситуация улучшится и что пострадавшие и семьи, которые так много потеряли, смогут получить помощь. Крепко обнимаю», – сказал Надаль в видео.

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3 комментария

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leon74
Огромная трагедия.Рафа принял участие в судьбах пострадавших.
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Коэн Варвар
Восемь рублей дали Никеша с Владей.
— Мало, молодые люди.
Молодые люди зарделись.
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Вегетарианец_
Правильно, зачем мульти-миллионеру жертвовать деньги, если можно сделать квест "Продай ракетку и экипировку через благотворительный аукцион"?
В этом весь Рафуля.
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