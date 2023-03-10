Оже-Альяссим о команде: «Не люблю так говорить, но в каком-то смысле я босс компании»

Теги ATP Феликс Оже-Альяссим Теннис

Феликс Оже-Альяссим высказался об ответственности, с которой связана карьера теннисиста.

«Дико об этом думать, но мне 22 года, и у меня работают люди. Не люблю так говорить, но в каком-то смысле я босс компании. Я игрок. Это странное положение – в таком молодом возрасте выбирать тренера, менеджера, физиотерапевта, тренера по физподготовке. Это серьезные решения для молодого человека».

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