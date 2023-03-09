«Твоя ракетка коснулась сетки». Муньяр – об инциденте на матчболе Ибина У в Индиан-Уэллс

В первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс китаец Ибин У обыграл Хауме Муньяра – 6:7(8), 6:0, 7:6(3).

Китаец выиграл матч, забив удар у сетки в падении.

После удара у него выпала ракетка и коснулась сетки.

Мунья настаивал, что очко должно были отдать ему. По правилам игрок не может касаться сетки, пока мяч еще в игре – а мяч остается в игре до второго отскока.

Судья Орели Торт с ним не согласилась.

Судья: «Ракетка коснулась уже после удара».

Муньяр: «После первого отскока».

Ибин У: «Что случилось?»

Муньяр: «Твоя ракетка коснулась сетки».

Судья: «Но это случилось после...»

Ибин У: «Того, как мяч пролетел мимо тебя».

Судья: «Да, верно».

Муньяр потребовал вызвать супервайзера, но Торт сказала, что это бессмысленно, потому что он не может ничего изменить. Она предложила Муньяру позже пересмотреть этот момент на повторе, на что он ответил: «Можно пересматривать сколько угодно, но матч уже кончился».

В послематчевом интервью Ибин У прокомментировал инцидент: «Он подумал, что моя ракетка коснулась сетки до того, как мяч коснулся корта. Но на самом деле мяч уже коснулся земли, он не мог его вытащить, и только после этого ракетка коснулась сетки.

Сложная ситуация, потому что никто не хочет столкнуться с таким на матчболе. К тому же до этого уже были споры о двойном отскоке. Но это теннис, ты никогда не знаешь, что произойдет. За это мы его и любим».

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