Соболенко и Фриц выиграли выставочный турнир микстов в Индиан-Уэллс
Арина Соболенко и Тэйлор Фриц победили на выставочном турнире смешанных пар в Индиан-Уэллс.
В четвертьфинале они обыграли Белинду Бенчич и Стэна Вавринку, в полуфинале – Онс Жабер и Каспера Рууда, в финале – Игу Швентек и Хуберта Хуркача.
Соревнования прошли в формате чемпионских тай-брейков до 10 очков. 200 тысяч долларов призовых победители должны направить на благотворительность по своему выбору.
Результаты всех матчей
Четвертьфинал
Мария Саккари/ Стефанос Циципас – Паула Бадоса/ Кэмерон Норри – 12:10
Ига Швентек/ Хуберт Хуркач – Лейла Фернандес/ Феликс Оже-Альяссим – 10:6
Онс Жабер/ Каспер Рууд – Джессика Пегула/ Томми Пол – 10:5
Арина Соболенко/ Тэйлор Фриц – Белинда Бенчич/ Стэн Вавринка – 10:4
Полуфинал
Швентек/ Хуркач – Саккари/ Циципас – 10:7
Соболенко/ Фриц – Жабер/ Рууд – 10:8
Финал
Соболенко/ Фриц – Швентек/ Хуркач – 10:8
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