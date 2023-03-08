Соболенко и Фриц выиграли выставочный турнир микстов в Индиан-Уэллс

Теги ATP WTA Стэн Вавринка BNP Paribas Open Джессика Пегула Онс Жабер Белинда Бенчич Тэйлор Фриц Феликс Оже-Альяссим Паула Бадоса Томми Пол Мария Саккари Хуберт Хуркач Каспер Рууд Арина Соболенко Стефанос Циципас Кэмерон Норри Ига Швентек Лейла Фернандес Теннис

Арина Соболенко и Тэйлор Фриц победили на выставочном турнире смешанных пар в Индиан-Уэллс.

В четвертьфинале они обыграли Белинду Бенчич и Стэна Вавринку, в полуфинале – Онс Жабер и Каспера Рууда, в финале – Игу Швентек и Хуберта Хуркача.

Соревнования прошли в формате чемпионских тай-брейков до 10 очков. 200 тысяч долларов призовых победители должны направить на благотворительность по своему выбору.

 

Результаты всех матчей

Четвертьфинал

Мария Саккари/ Стефанос ЦиципасПаула Бадоса/ Кэмерон Норри – 12:10

Ига Швентек/ Хуберт Хуркач – Лейла Фернандес/ Феликс Оже-Альяссим – 10:6

Онс Жабер/ Каспер Рууд – Джессика Пегула/ Томми Пол – 10:5

Арина Соболенко/ Тэйлор Фриц – Белинда Бенчич/ Стэн Вавринка – 10:4

Полуфинал

Швентек/ Хуркач – Саккари/ Циципас – 10:7

Соболенко/ Фриц – Жабер/ Рууд – 10:8

Финал

Соболенко/ Фриц – Швентек/ Хуркач – 10:8

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaltyRose
Вот это я понимаю - спорт вне политики :))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Дегтярёв
Как я и предсказывал! Молодец Арына!!! Фрицу респект!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий