Соболенко и Фриц выиграли выставочный турнир микстов в Индиан-Уэллс

Арина Соболенко и Тэйлор Фриц победили на выставочном турнире смешанных пар в Индиан-Уэллс.

В четвертьфинале они обыграли и , в полуфинале – и , в финале – и .

Соревнования прошли в формате чемпионских тай-брейков до 10 очков. 200 тысяч долларов призовых победители должны направить на благотворительность по своему выбору.

Результаты всех матчей

Четвертьфинал

/ – / – 12:10

Ига Швентек/ Хуберт Хуркач – / – 10:6

Онс Жабер/ Каспер Рууд – / – 10:5

Арина Соболенко/ Тэйлор Фриц – Белинда Бенчич/ Стэн Вавринка – 10:4

Полуфинал

Швентек/ Хуркач – Саккари/ Циципас – 10:7

Соболенко/ Фриц – Жабер/ Рууд – 10:8

Финал

Соболенко/ Фриц – Швентек/ Хуркач – 10:8

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