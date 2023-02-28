Зверев о потенциале Лехечки: «Мой тренер сказал, что он закончит сезон в топ-12, а я думаю, что он точно войдет в топ-20»

Александр Зверев прокомментировал победу над Иржи Лехечкой в первом круге в Дубае. Немец обыграл чеха со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

«Сегодня я не очень хорошо начал. Но такие матчи для меня сейчас невероятно важны. Я нашел способ победить и уверен, что в следующих нескольких матчах сыграю намного лучше. Иногда это определяет топов. Порой ты играешь не лучшим образом, но нужно находить способ победить.

Это то, что Роджер, Рафа, Новак и Энди делали на протяжении последних 20 лет, так что я старался у них учиться».

Также он высказался о потенциале Лехечки.

«В Сиднее я играл против Иржи в первом матче после возвращения и проиграл абсолютно без шансов. Очень рад, что добился прогресса по сравнению с тем матчем.

Он потрясающе играет. Он дошел до четвертьфинала Australian Open, обыграл сильных соперников в Дохе и мог даже выиграть турнир, если бы не Энди.

Думаю, это очень талантливый парень. Мой тренер сказал, что он закончит сезон в топ-12, а я думаю, что он точно войдет в топ-20».

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