Кириос о трибунах в Акапулько: «Где зрители? Когда я там играл, атмосфера была как на футболе»

прокомментировал атмосферу на матча и Алекса де Минаура в Акапулько.

В твиттере он обратился к аккаунтам и турнира: «Где зрители? Помню, когда я там играл, атмосфера была как на футбольных матчах... Одна из лучших, в которой я выступал».

Матч Руне и де Минаура начался после полуночи по местному времени и шел сразу после первого полуфинала, который длился 3,5 часа. Многие зрители ушли перед его началом, но позже трибуны заполнились.

Кириос комментировал видео, снятое во время жеребьевки перед матчем.

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