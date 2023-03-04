Кириос о трибунах в Акапулько: «Где зрители? Когда я там играл, атмосфера была как на футболе»

Теги ATP Abierto Mexicano Telcel Ник Кириос Алекс де Минаур Хольгер Руне Теннис

Ник Кириос прокомментировал атмосферу на матча Хольгера Руне и Алекса де Минаура в Акапулько.

В твиттере он обратился к аккаунтам ATP и турнира: «Где зрители? Помню, когда я там играл, атмосфера была как на футбольных матчах... Одна из лучших, в которой я выступал».

Матч Руне и де Минаура начался после полуночи по местному времени и шел сразу после первого полуфинала, который длился 3,5 часа. Многие зрители ушли перед его началом, но позже трибуны заполнились.

Кириос комментировал видео, снятое во время жеребьевки перед матчем.

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1 комментарий

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Antonbezb
Тщеславный малый
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