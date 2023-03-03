Берреттини снялся с матча против Руне, уступая 0:6, 0:1. Его освистали, когда он уходил с корта

24-я ракетка мира Маттео Берреттини снялся с четвертьфинала в Акапулько против №10 Хольгера Руне при счете 0:6, 0:1.

В протоколе причиной отказа указана травма правой ноги, но по ходу матча он ни разу не вызывал на корт физио. Однако ему могли оказать помощь в подтрибунном помещении во время 40-минутной паузы из-за дождя.

В матче с Руне итальянец выиграл семь из 35 розыгрышей. Когда он уходил с корта, болельщики его освистали.

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