Берреттини снялся с матча против Руне, уступая 0:6, 0:1. Его освистали, когда он уходил с корта

Теги травмы ATP Abierto Mexicano Telcel Маттео Берреттини Хольгер Руне Теннис

24-я ракетка мира Маттео Берреттини снялся с четвертьфинала в Акапулько против №10 Хольгера Руне при счете 0:6, 0:1.

В протоколе причиной отказа указана травма правой ноги, но по ходу матча он ни разу не вызывал на корт физио. Однако ему могли оказать помощь в подтрибунном помещении во время 40-минутной паузы из-за дождя.

В матче с Руне итальянец выиграл семь из 35 розыгрышей. Когда он уходил с корта, болельщики его освистали.

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5 комментариев

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mrs Bennet
Беретик, наверное, все силы оставил на съемках рекламы BOSS, там он был очень хорош, затмил своей красотой всех остальных, а вот на корте не очень в этом году.
+4
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Korendos
Слышу свист, это он заслужил. А если серьёзно, то очень жаль, что он не смог сыграть.
0
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scramcha
Просто сбежал, поджав хвост, чтобы вторую баранку не получить. Никакой травмы там нет.
+1
-1
0
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ugmyanswer
Чë за дичь
+1
0
+1
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Перешёл Рубикон
Не верю я в травму. Если только психологическую, после тотального деклассирования
+5
-1
+4
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