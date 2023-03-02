Кузнецова, не игравшая с июня-2021: «Надеюсь, что смогу вернуться, когда доктора позволят»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» рассказала, планирует ли возвращаться в теннис. Она не играет с июня 2021 года.

«Сейчас я делаю разные продукты, о которых надеюсь рассказать в ближайшем будущем. Теннис – не один из них, это – часть меня. И я надеюсь, что смогу вернуться, когда доктора позволят.

Это не отдельный продукт, это моя жизнь. Соответственно, тогда мне нужно отложить все планы и проекты, законсервировать их на какое-то время – или сделать так, чтобы команда помогала мне все это выполнять. А я должна буду сосредоточиться на теннисе.

Я не верю, что параллельно можно заниматься теннисной карьерой и бизнесом. Или тебе нужна фантастическая команда, которая будет это курировать. Для меня спортсмен высокого уровня не может распыляться. Посвящение себя в другие вещи очень отвлекает – прежде всего эмоционально и психологически.

Я не могу сказать, что суперскучаю по путешествиям. Иногда мне хочется оказаться в Австралии или Америке – но ради турниров. И это тоже несет определенную психологическую и эмоциональную нагрузку. К этому тоже нужно быть готовой.

Поэтому, конечно, возвращаться – непростое решение. В первую очередь в плане здоровья, но еще и в плане этой готовности, потому что я не играла уже полтора года. Это очень большой срок для меня.

Но я постоянно ищу в себе какие-то позитивные мысли. Например, теперь могу спокойно смотреть матчи других девочек и подмечать, какой тактикой лучше играть. Я уже не так болезненно это воспринимаю.

Когда я выступала, я вообще не могла смотреть женский теннис. Мне казалось, что девочки играют очень круто, и психологически очень сложно выходить на матч и думать, что каждый матч – это как с . Но потом ты проводишь первый сет и понимаешь: ничего особенного.

Я решила перестать смотреть матчи и доверяла тренеру. Он мне говорил тактику, и я с ней выходила. Мне так было проще», – рассказала Кузнецова в подкасте Марии Командной «Невидимая сторона».

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