Муньяр о победе над Музетти: «Старался использовать свои навыки, чтобы выбивать соперника из зоны комфорта»

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66-я ракетка мира Хауме Муньяр прокомментировал победу над Лоренцо Музетти в Сантьяго – 6:4, 6:4. Итальянец был первым сеяным и занимает 18-е место в рейтинге.

Теперь баланс Муньяра против топ-20 составляет 8:22.

«Мне было сложно играть. Корт был намного быстрее, чем в понедельник вечером. Я старался сосредотачиваться на подаче, действовать разнообразно.

Я знал, что Лоренцо – отличный игрок. Конечно, он не показал максимум, но я старался использовать свои навыки, чтобы выбивать соперника из зоны комфорта. По-моему, у меня отлично получилось.

Перед серией турниров в Южной Америке у меня не было ощущения, что я готов. Я был не на пике физической формы, но иду день за днем и выкладываюсь на максимум. Команда тоже отлично работает».

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