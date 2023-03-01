Рублев о матчболах, отыгранных на Australian Open, в Дохе и Дубае: «Когда везет на трех турнирах, ты такой: «Сколько рождественских подарков осталось?»

прокомментировал камбэк в матче против Алехандро Давидовича-Фокина в Дубае – 1:6, 7:6(8), 7:6(3). На первом тай-брейке россиянин отыграл пять матчболов подряд.

– Андрей, как?

– Не знаю. Это произошло уже в третьем матче за сезон. У меня нет слов. Когда все уже позади, и ты каким-то образом выиграл такой матч, это всегда особое чувство. Не знаю. У меня нет слов, чтобы это описать.

В первый раз кажется, что тебе повезло, ты супернапряжен и испытываешь сильные эмоции, потому что почти проиграл, но в итоге каким-то образом победил. Когда это происходит в третий раз, ты думаешь, что шансов уже нет, это невозможно, теперь точно конец.

Сейчас у меня даже нет никаких эмоций, потому что в моей голове матч уже закончился. Как я уже говорил, когда такого не происходит, иногда надеешься, мол, может, сегодня повезет и у меня получится.

Когда тебе почти подряд везет на трех турнирах, на Australian Open, в Дохе и Дубае, ты такой: «Сколько рождественских подарков осталось?»

– Вы несколько раз неудачно начинали матч. Как думаете, с чем это связано?

– Если честно, не знаю. Я бы тоже хотел знать, потому что устал сразу проигрывать свою подачу.

Думаю, сегодня мне было немного сложнее, потому что первый матч я играл в семь часов вечера. Это совершенно другие условия. Намного медленнее, все по-другому. Сегодня мы начали в два.

По-моему, Алехандро играл прошлый матч днем, так что плюс-минус был в таких условиях. С ним все стало вдвое быстрее. Мяч летит после удара. Я еще сильнее зажался, потому что не знал, что делать. Со временем я стал чувствовать себя лучше и лучше.

А потом мне повезло.

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