Экс-42-я ракетка мира Жазири провел последний матч в карьере

39-летний тунисец Малек Жазири провел последний матч в карьере – в Дубае он проиграл Алехандро Давидовичу-Фокина со счетом 2:6, 0:6.

«Я играл почти на всех главных стадионах. Когда трибуны заполнены, эмоции зашкаливают. Это невероятное чувство.

Я играл в лучшую эпоху в истории тенниса. Невероятно быть в топ-50 одновременно с Федерером, Джоковичем, Рафой и Марреем. Было приятно быть частью тура и делить с ними корт. Спасибо ATP за последние несколько лет и за то, что дал мне теннис», – сказал Жазири.

Жазири был 42-й ракеткой мира, выиграл 104 матча в ATP-туре – в том числе трижды обыгрывал соперников из топ-10. На турнирах «Большого шлема» его лучший результат – третий круг Australian Open в 2015-м и 2017-м.

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