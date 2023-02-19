Каролин Гарсия: «Работаем над тем, чтобы перестать сравнивать все с прошлым годом»

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Пятая ракетка мира Каролин Гарсия перед стартом на турнире в Дубае рассказала, что не удовлетворена результатами на старте сезона. Чемпионка итогового турнира-2022 дошла до четвертого круга Australian Open (проиграла Магде Линетт), финала Лиона (проиграла Алисии Паркс) и четвертьфинала Дохи (проиграла Марии Саккари).

«Хотелось бы, чтобы год начался удачнее. Я чувствовала себя на корте не очень. Свободно, спокойно, раскованно играть в свой теннис не получалось.

Мы работаем над тем, чтобы перестать сравнивать все с прошлым годом, когда я на бешеной уверенности в себе провела не знаю сколько матчей».

В Дубае 29-летняя француженка стартует матчем второго круга против Мэдисон Киз.

 

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