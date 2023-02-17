Саккари о победе над Гарсия: «Во втором сете мы не давали друг другу шансов сделать брейк. В женском теннисе такое нечасто встречается»

Теги WTA Каролин Гарсия Qatar Total Open Мария Саккари Теннис

Мария Саккари прокомментировала победу над Каролин Гарсия в четвертьфинале в Дохе – 6:2, 6:7(5), 7:6(5).

«Условия были очень сложными для нас обеих. Во втором сете мы отлично справлялись с подачей и не давали друг другу шансов сделать брейк. В женском теннисе такое нечасто встречается. Это было впечатляюще.

Тай-брейк в третьем сете был просто необыкновенным. Я смело играла в отличие от тай-брейка второго сета и очень рада».

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1 комментарий

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ROBINZON
Смелая Маруся из команды спартанцев :" Мы отлично не давали друг другу".
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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