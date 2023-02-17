Саккари о победе над Гарсия: «Во втором сете мы не давали друг другу шансов сделать брейк. В женском теннисе такое нечасто встречается»

прокомментировала победу над в четвертьфинале в Дохе – 6:2, 6:7(5), 7:6(5).

«Условия были очень сложными для нас обеих. Во втором сете мы отлично справлялись с подачей и не давали друг другу шансов сделать брейк. В женском теннисе такое нечасто встречается. Это было впечатляюще.

Тай-брейк в третьем сете был просто необыкновенным. Я смело играла в отличие от тай-брейка второго сета и очень рада».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе