Саккари о победе над Гарсия: «Во втором сете мы не давали друг другу шансов сделать брейк. В женском теннисе такое нечасто встречается»
Мария Саккари прокомментировала победу над Каролин Гарсия в четвертьфинале в Дохе – 6:2, 6:7(5), 7:6(5).
«Условия были очень сложными для нас обеих. Во втором сете мы отлично справлялись с подачей и не давали друг другу шансов сделать брейк. В женском теннисе такое нечасто встречается. Это было впечатляюще.
Тай-брейк в третьем сете был просто необыкновенным. Я смело играла в отличие от тай-брейка второго сета и очень рада».
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