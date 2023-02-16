Медведев о предстоящем матче против Оже-Альяссима: «Феликс – топ-игрок. Мне нужно будет сыграть на высоком уровне»

Теги ATP ABN AMRO World Tennis Tournament Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Теннис

11-я ракетка мира Даниил Медведев, в четверг в Роттердаме обыгравший Ботика ван де Зандшульпа 6:2, 6:2, отыграл все шесть брейк-пойнтов в матче и теперь в четвертьфинале сыграет с действующим чемпионом Феликсом Оже-Альяссимом.

«Чем дальше по сетке, тем обычно более рейтинговые соперники. Феликс – топ-игрок. Он победил здесь в прошлом году и невероятно провел концовку сезона. Ожидаю упорную встречу и надеюсь сыграть на лучшем уровне.

Чем сложнее соперник, тем лучше должен сыграть ты. Он не будет разбрасываться шансами, будет атаковать. Мне нужно будет сыграть на высоком уровне».

В личном противостоянии экс-первый номер мирового рейтинга ведет 4-0. В последнюю встречу на прошлогоднем Australian Open он отыгрался с 0:2 по сетам и матчбола.

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1 комментарий

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Григорий Федотов
Честно говоря, больше верится в победу Феликса, хотя, конечно, не буду скрывать пальцы крестиком держу за Медведя.. тьфу, тьфу, тьфу!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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