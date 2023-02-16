Доха (WTA). 1/4 финала. Кудерметова сыграет с Гауфф, Пегула – с Хаддад Майя
Вероника Кудерметова в четвертьфинале турнира в Дохе сыграет с Коко Гауфф.
Ига Швентек вышла в полуфинал вчера после того, как с турнира снялась Белинда Бенчич, во втором круге отыгравшая сет и двойной брейк у Виктории Азаренко.
Cетка турнира здесь.
Qatar TotalEnergies Open
Доха, Катар
13 – 19 февраля 2023
WTA 500
Призовой фонд – 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 16 февраля, 17.00
- Дата проведения
- 16 февраля, 18.30
- Дата проведения
- 16 февраля, 20.00
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