Доха (WTA). 1/4 финала. Кудерметова сыграет с Гауфф, Пегула – с Хаддад Майя

Вероника Кудерметова в четвертьфинале турнира в Дохе сыграет с Коко Гауфф.

Ига Швентек вышла в полуфинал вчера после того, как с турнира снялась Белинда Бенчич, во втором круге отыгравшая сет и двойной брейк у Виктории Азаренко.

Cетка турнира здесь.

Qatar TotalEnergies Open

Доха, Катар

13 – 19 февраля 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал