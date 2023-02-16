Доха (WTA). 1/4 финала. Кудерметова сыграет с Гауфф, Пегула – с Хаддад Майя

Теги результаты WTA Qatar Total Open Теннис

Вероника Кудерметова в четвертьфинале турнира в Дохе сыграет с Коко Гауфф.

Ига Швентек вышла в полуфинал вчера после того, как с турнира снялась Белинда Бенчич, во втором круге отыгравшая сет и двойной брейк у Виктории Азаренко.

Cетка турнира здесь.

Qatar TotalEnergies Open

Доха, Катар

13 – 19 февраля 2023

WTA 500

Призовой фонд – 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Коко Гауфф (США) Вероника Кудерметова (Россия)
Дата проведения
16 февраля, 17.00
Онлайн матча

 

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) Джессика Пегула (США)
Дата проведения
16 февраля, 18.30
Онлайн матча

 

Мария Саккари (Греция) Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
16 февраля, 20.00
Онлайн матча

 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДоминаторТенниса
Халява у Швентек: выиграть 3 матча и получить титул.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ROBINZON
Остался один вопрос - кто-же сорвёт кепочку?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий