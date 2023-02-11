Елена Веснина: «На «Ролан Гаррос»-2021, выходя с тренировочного корта, засмотрелась на витрину и просто врезалась в Рафу»

Теги Елена Веснина Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP WTA Теннис

Трехкратная победительница парных «Больших шлемов» Елена Веснина ответила на просьбу подписчика рассказать забавный момент с турнира.

«На «Ролан Гаррос» в 2021 году, выходя с тренировочного корта, засмотрелась на витрину и просто врезалась в Рафу, который спокойно выходил из официального магазина и тоже куда-то засмотрелся 🙈😂. В тот день еще не было болельщиков, поэтому можно было ходить без охраны по территории РГ.

Мы, конечно, посмеялись оба над тем, какие мы оба «внимательные» 👏🏻👀», – написала олимпийская чемпионка в сторис.

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3 комментария

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Lada_ok
Мемуары Елены Весниной😏
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sashati
Вот откуда пошли травмы у Рафы..
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Serge Vendino
Так обычно начинаются ромкомы
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