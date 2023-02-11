Елена Веснина: «На «Ролан Гаррос»-2021, выходя с тренировочного корта, засмотрелась на витрину и просто врезалась в Рафу»

Трехкратная победительница парных «Больших шлемов» ответила на просьбу подписчика рассказать забавный момент с турнира.

«На « » в 2021 году, выходя с тренировочного корта, засмотрелась на витрину и просто врезалась в , который спокойно выходил из официального магазина и тоже куда-то засмотрелся 🙈😂. В тот день еще не было болельщиков, поэтому можно было ходить без охраны по территории РГ.

Мы, конечно, посмеялись оба над тем, какие мы оба «внимательные» 👏🏻👀», – написала олимпийская чемпионка в сторис.

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