Елена Веснина: «На «Ролан Гаррос»-2021, выходя с тренировочного корта, засмотрелась на витрину и просто врезалась в Рафу»
Трехкратная победительница парных «Больших шлемов» Елена Веснина ответила на просьбу подписчика рассказать забавный момент с турнира.
«На «Ролан Гаррос» в 2021 году, выходя с тренировочного корта, засмотрелась на витрину и просто врезалась в Рафу, который спокойно выходил из официального магазина и тоже куда-то засмотрелся 🙈😂. В тот день еще не было болельщиков, поэтому можно было ходить без охраны по территории РГ.
Мы, конечно, посмеялись оба над тем, какие мы оба «внимательные» 👏🏻👀», – написала олимпийская чемпионка в сторис.
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