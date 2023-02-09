Давидович-Фокина помог Эмберу после падения в первом круге в Монпелье

Юго Эмбер снялся с матча против Алехандро Давидовича-Фокина в первом круге турнира в Монпелье (6:1, 6:7(2), отказ). На тай-брейке второго сета француз упал на бедро, и испанец помог ему подняться перед приходом физио.

После матча Давидович-Фокина сказал: «Я знаю Юго с тех пор, как мы были детьми. Я плачу, потому что видел, как он плачет. Тяжело видеть друга в таком состоянии. Он просто взлетел над кортом, и я подумал: «Что-то случилось», потому что он плакал, и это было тяжело.

Надеюсь, он поправится и сыграет на следующей неделе, но сейчас ему нужно сосредоточиться на восстановлении. Он очень хорошо играет. Он определенно поднимется в рейтинге».

Позже Эмбер поблагодарил испанца в сторис инстаграма: «Фоки, спасибо за такие добрые слова🙏🏻🔥». Давидович-Фокина ответил: «Ты вернешься сильнее, бро. Скорейшего восстановления».

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