Рыбакина сыграет в квалификации в Дохе. Она 10-я ракетка мира

Стал известен состав участниц квалификации турнира в Дохе, который пройдет на следующей неделе.

Первый номер посева получила 10-я ракетка мира – ей придется играть квалификацию, потому что она заявлена по старому рейтингу (№25).

Также в квалификации выступят экс-первые ракетки мира и и чемпионка « »-2021 .

Всего в сетке будет 32 теннисистки, которые разыграют четыре места в основной сетке – так что для этого придется выиграть три матча, а не два, как на других турнирах этой категории.

Полностью список здесь.

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