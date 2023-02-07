Рыбакина сыграет в квалификации в Дохе. Она 10-я ракетка мира
Стал известен состав участниц квалификации турнира WTA в Дохе, который пройдет на следующей неделе.
Первый номер посева получила 10-я ракетка мира Елена Рыбакина – ей придется играть квалификацию, потому что она заявлена по старому рейтингу (№25).
Также в квалификации выступят экс-первые ракетки мира Виктория Азаренко и Каролина Плишкова и чемпионка «Ролан Гаррос»-2021 Барбора Крейчикова.
Всего в сетке будет 32 теннисистки, которые разыграют четыре места в основной сетке – так что для этого придется выиграть три матча, а не два, как на других турнирах этой категории.
Полностью список здесь.
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