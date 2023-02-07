Рыбакина сыграет в квалификации в Дохе. Она 10-я ракетка мира

Теги WTA Виктория Азаренко Каролина Плишкова Qatar Total Open Барбора Крейчикова Елена Рыбакина Теннис

Стал известен состав участниц квалификации турнира WTA в Дохе, который пройдет на следующей неделе.

Первый номер посева получила 10-я ракетка мира Елена Рыбакина – ей придется играть квалификацию, потому что она заявлена по старому рейтингу (№25).

Также в квалификации выступят экс-первые ракетки мира Виктория Азаренко и Каролина Плишкова и чемпионка «Ролан Гаррос»-2021 Барбора Крейчикова.

Всего в сетке будет 32 теннисистки, которые разыграют четыре места в основной сетке – так что для этого придется выиграть три матча, а не два, как на других турнирах этой категории.

Полностью список здесь.

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5 комментариев

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EgorK
Ответ EgorK
скорее всего она просто продолбала подачу заявки за 5 недель до (для квал заявочный дедлайн позже)
Хотя нет, пардон, там действительно такой ужас, до нее в листе ожидания еще 4 человека (Андрееску и Мухова по защищенным рейтингам, Крейчикова и Азаренко)
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EgorK
Ответ Dym86
Продолжаются сеточные издевательства над королевой травы.жесткие сетки а тут ещё умудрилась #25 рейтинга в основу не попасть
скорее всего она просто продолбала подачу заявки за 5 недель до (для квал заявочный дедлайн позже)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nastra
Ответ N.S.A.8.5
100% кто то снимется
Плюс еще WC не раздали. А на этом турнире редко дают своим, скорее именитым выдадут. Так что не удивлюсь, если Рыбакина и Азаренко и получат WC.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dym86
Продолжаются сеточные издевательства над королевой травы.жесткие сетки а тут ещё умудрилась #25 рейтинга в основу не попасть
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N.S.A.8.5
100% кто то снимется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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