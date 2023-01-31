Азаренко о своей внешности в игре: «Почему я выгляжу как Каспер Рууд?»

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Виктория Азаренко пошутила про внешность своего персонажа в игре Matchpoint – Tennis Championships.

«Это ужасно 😩. И почему я выгляжу как Каспер Рууд

При этом Азаренко ошиблась в фамилии норвежца: вместо Ruud написала Rude, означающее на английском «грубый».

«Я неправильно написала 😱. Как грубо с моей стороны 😂», – позже заметила Азаренко.

Также она ответила на вопрос пользователя: «Что не так с Руудом? Он красивый, в туре его любят» – «Он красивый, не могу не согласиться».

Рууд отреагировал на первое сообщение белоруски: «Уровень форхенда – 80, а уровень бэкхенда – 90? Это точно не я... 🤷🏽‍♂️».

Азаренко написала: «Слишком хороший Каспер 😂».

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4 комментария

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Dm ycontact
Азаренко на корте в своих труселях (без юбки) похожа на старшего брата Каспера.
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Двойка Бубнова
Ответ Вадим Сидоров
Верное замечание)) Соболенка там поди похожа на бритого Вавринку
На Надаля
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Вадим Сидоров
Сейчас вроде как tennis elbow 4 лучший симулятор
Вообще в теннис очень сложно играть, в сравнении с другими спорт симуляторами если играть на высокой сложности
Косую подачу за 200 км очень сложно принять, да и за мячом следить сложно, возможно глаза уже не те, но поспевать сложно.
+1
0
+1
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Вадим Сидоров
Верное замечание))
Соболенка там поди похожа на бритого Вавринку
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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