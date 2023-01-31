Азаренко о своей внешности в игре: «Почему я выгляжу как Каспер Рууд?»

пошутила про внешность своего персонажа в игре Matchpoint – Tennis Championships.

«Это ужасно 😩. И почему я выгляжу как ?»

При этом Азаренко ошиблась в фамилии норвежца: вместо Ruud написала Rude, означающее на английском «грубый».

«Я неправильно написала 😱. Как грубо с моей стороны 😂», – позже заметила Азаренко.

Также она ответила на вопрос пользователя: «Что не так с Руудом? Он красивый, в туре его любят» – «Он красивый, не могу не согласиться».

Рууд отреагировал на первое сообщение белоруски: «Уровень форхенда – 80, а уровень бэкхенда – 90? Это точно не я... 🤷🏽‍♂️».

Азаренко написала: «Слишком хороший Каспер 😂».

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