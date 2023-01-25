Australian Open: Арина Соболенко — Магда Линетт прямая трансляция матча 26.01.2023

Белорусская теннисистка, пятая ракетка мира Арина Соболенко в матче за выход в финал Открытого чемпионата Австралии встретится с Магдой Линетт из Польши. Матч состоится 26 января, начало не ранее 12:45 по московскому времени.

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Спортсменки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Арина Соболенко единственная теннисистка из оставшихся на Australian Open в женском одиночном разряде, которая входит в ведущую пятерку рейтинга. Три другие участницы полуфиналов располагаются даже не в первой двадцатке, а ее следующая соперница занимает 45-ю строчку. Если исходить только из этих цифр, то вопрос о победительнице уже решен. Но это было бы слишком просто. Тем не менее Арина показывает самый стабильный, агрессивный и разнообразный теннис из всех участниц турнира. У нее не было соперниц из первой десятки рейтинга, но тут они сами виноваты, закончив выступления далеко на подступах к решающей стадии турнира.

Магда Линетт продолжает удивлять, являясь достойной наследницей дела Иги Швентек. За исключением матча в первом круге против египтянки Майар Шериф в дальнейшем она встречалась исключительно с теннисистками, стоящими выше нее в рейтинге. Поочередно она переиграла сильную Анетт Контавейт из Эстонии, Екатерину Александрову из России и француженку Каролин Гарсию. Та до турнира располагалась на четвертой строчки рейтинга, и, многие считали, что Магда проиграет. Однако полька выдала суперматч и выиграла в двух сетах. После такой победы в четвертьфинале она обыграла и Каролину Плишкову из Чехии. Если она пройдет и пятую ракетку мира, тогда точно в финале будет претендовать на общую победу.

Однако предпосылок пока для этого мало. Спортсменки встречались дважды, и оба раза сильнее была Арина Соболенко. Обе встречи проходили на харде, и в обоих вариантов у Магды не было никаких. Сейчас букмекеры тоже шансов польке практически не дают. Winline предлагает на победу Соболенко коэффициент 1,17, выигрыш Линетт в этом матче оценивается коэффициентом 5,00.

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