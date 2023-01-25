Пол о полуфинале Australian Open против Джоковича: «Я играю в свой лучший теннис, так что сейчас подходящий момент»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Томми Пол Теннис

Томми Пол поделился ожиданиями от полуфинала Australian Open против Новака Джоковича.

Сегодня Пол прошел Бена Шелтона – 7:6(6), 6:3, 5:7, 6:4.

– Вы раньше не играли с Новаком. Вы когда-нибудь тренировались вместе? Вы общаетесь?

– Я видел его в раздевалке после своего матча. Он меня поздравил, сказал пару слов. По-моему, мы с ним тренировались. Да, уверен. Но, действительно, мы никогда не играли друг против друга. Конечно, ему очень комфортно здесь, в Австралии. Впереди сложный матч.

Но я играю в свой лучший теннис, так что сейчас подходящий момент.

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19 комментариев

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maSha
Подходящий момент... Ещё один дерзкий)))
+2
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+2
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Ан Кот
повезло парню: будет детям и внукам с гордостью рассказывать как он в полуфинале АО-23 отчаянно боролся с Величайший за то чтобы тот не навесил ему баранок)
+5
0
+5
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Двойка Бубнова
Ответ Ale_x_@ndro
Подходящий момент чтобы взять пару геймов.
А вдруг целый сет возьмет?
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sfrrrR
Не волнуйся, Пол, тебя в этом полуфинале же будет поддерживать огромная армия болельщиков, скучающих по большому теннису: VaD, Канонир35, GorackNeon, Stas Salesov и др.

Короче, поддержка у тебя будет мощная в их лице: они уже больше недели так болеют. Объекты боления только всё время вынужденно меняются 🤣
+11
-1
+10
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Dmitry Aqf
Ответ Стэн Смит
Полу подкинули сетку 250-ти тысячника, так что ему повезло невиданно. В полуфинале халява кончилась. Отправится домой, подсчитывая барыши.
Рууд старался.
+4
0
+4
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Helga Kl
Жди тупые мемы от Тиафо и тупые сообщения от Фрица
0
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Филипп
Ответ Тотал Больше от Киркорова
Алькарас тогда переходил с травы на грунт потом сразу же на хард какая лучшая форма-он до этого всё проигрывал
Да конечно, до этого матча всего-то два финала с его любимыми итальянцами. А через пару недель выиграл какой-то американский шлем. Но это никак не лучшая форма
+4
0
+4
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GuillermoCoria
Ответ Филипп
Капец токсики одни в комментариях. Томми можно пожелать только удачи, он отличный парень, рад за него. Он обыгрывал Алькараса в прошлом сезоне в Монреале, когда тот был в отличной форме. Кто знает, может и против Джоковича будут шансы.
Так-то и Каспер Рууд имел возможность стать первой ракеткой по итогам US Open. Слава Богу этого не произошло.
0
0
0
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Kironbet
Ответ Istianoff
Пол ментально вышел на пик, как же не везет Новаку Джоковичу. Верните Раонича в тур.
:)))))))
+3
0
+3
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S.Graf
У Пола в этом матче будет столько ф0натов, сколько не было за всю его карьеру.
Дарю мемчик: "С деццтва за Пола! А кто это?"
пxx))))
+13
0
+13
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SlavaZelenograd
То , что он сам договорился и отдал Шеллтону 3 сет это факт .
Чистый воды договорняк 💵
+1
-1
0
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Тотал Больше от Киркорова
Ответ Филипп
Капец токсики одни в комментариях. Томми можно пожелать только удачи, он отличный парень, рад за него. Он обыгрывал Алькараса в прошлом сезоне в Монреале, когда тот был в отличной форме. Кто знает, может и против Джоковича будут шансы.
Алькарас тогда переходил с травы на грунт потом сразу же на хард

какая лучшая форма-он до этого всё проигрывал
+8
-2
+6
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Istianoff
Пол ментально вышел на пик, как же не везет Новаку Джоковичу. Верните Раонича в тур.
+25
-1
+24
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Nikolay Stavrogin
Да, Полу конечно будет сложно перестроиться. Были соперники уровня атп250, а тут сразу резко Император)
+21
-1
+20
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GuillermoCoria
Ответ Стэн Смит
Полу подкинули сетку 250-ти тысячника, так что ему повезло невиданно. В полуфинале халява кончилась. Отправится домой, подсчитывая барыши.
Ты где там 250 увидел? Там только Челленджер, ну кроме разве Баутисты
+10
-2
+8
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Филипп
Капец токсики одни в комментариях. Томми можно пожелать только удачи, он отличный парень, рад за него. Он обыгрывал Алькараса в прошлом сезоне в Монреале, когда тот был в отличной форме. Кто знает, может и против Джоковича будут шансы.
+5
-5
0
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Ale_x_@ndro
Подходящий момент чтобы взять пару геймов.
+29
-2
+27
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Стэн Смит
Полу подкинули сетку 250-ти тысячника, так что ему повезло невиданно. В полуфинале халява кончилась. Отправится домой, подсчитывая барыши.
+16
-1
+15
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GuillermoCoria
Лучший момент чтобы об0ср4ться... тебе баранку точно повесят.
+5
-4
+1
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