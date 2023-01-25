Пол о полуфинале Australian Open против Джоковича: «Я играю в свой лучший теннис, так что сейчас подходящий момент»

поделился ожиданиями от полуфинала против .

Сегодня Пол прошел Бена Шелтона – 7:6(6), 6:3, 5:7, 6:4.

– Вы раньше не играли с Новаком. Вы когда-нибудь тренировались вместе? Вы общаетесь?

– Я видел его в раздевалке после своего матча. Он меня поздравил, сказал пару слов. По-моему, мы с ним тренировались. Да, уверен. Но, действительно, мы никогда не играли друг против друга. Конечно, ему очень комфортно здесь, в Австралии. Впереди сложный матч.

Но я играю в свой лучший теннис, так что сейчас подходящий момент.

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