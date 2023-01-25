Пол о полуфинале Australian Open против Джоковича: «Я играю в свой лучший теннис, так что сейчас подходящий момент»
Томми Пол поделился ожиданиями от полуфинала Australian Open против Новака Джоковича.
Сегодня Пол прошел Бена Шелтона – 7:6(6), 6:3, 5:7, 6:4.
– Вы раньше не играли с Новаком. Вы когда-нибудь тренировались вместе? Вы общаетесь?
– Я видел его в раздевалке после своего матча. Он меня поздравил, сказал пару слов. По-моему, мы с ним тренировались. Да, уверен. Но, действительно, мы никогда не играли друг против друга. Конечно, ему очень комфортно здесь, в Австралии. Впереди сложный матч.
Но я играю в свой лучший теннис, так что сейчас подходящий момент.
Короче, поддержка у тебя будет мощная в их лице: они уже больше недели так болеют. Объекты боления только всё время вынужденно меняются 🤣
Дарю мемчик: "С деццтва за Пола! А кто это?"
пxx))))
Чистый воды договорняк 💵
какая лучшая форма-он до этого всё проигрывал