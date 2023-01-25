Пол впервые вышел в полуфинал «Большого шлема» и дебютирует в топ-20

Теги Australian Open ATP Томми Пол Теннис

35-я ракетка мира Томми Пол на Australian Open обыграл 20-летнего Бена Шелтона со счетом 7:6(6), 6:3, 5:7, 6:4.

25-летний американец впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Он 14-й раз играет в основной сетке.

За счет выступления в Австралии Пол дебютирует в топ-20 рейтинга.

В полуфинале он сыграет с Андреем Рублевым или Новаком Джоковичем.

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16 комментариев

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nick-basil
Ответ Sonder
футбол, баскетбол, бейсбол, теннис впрочем как и в любой другой стране
... хоккей, фигурное катание, гимнастика, атлетика, бокс, разные единоборства.
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Korendos
Ответ Владимир Самсонов
Объективно, ему в десятку рановато. Так далеко он дошёл из-за слабой сетки.
Так все часто попадают в двадцатку или десятку, то из-за сетки, то еще из-за чего). Всего, кроме уровня игры.
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0
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Sonder
Ответ nick-basil
У американцев теннис в тени других видов спорта. По популярности примерно 8-10 место. Что весьма печально. Сбылось предсказание Ника Болитьери о закате тенниса в США...
футбол, баскетбол, бейсбол, теннис
впрочем как и в любой другой стране
+1
0
+1
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Владимир Самсонов
Ответ Korendos
Теперь в рейтинге АТР у него есть шанс попасть в первую десятку.
Объективно, ему в десятку рановато. Так далеко он дошёл из-за слабой сетки.
+4
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+4
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Rent
Ответ trav
Одни середняки. Прям сильными нельзя назвать никого. Но массовостью берут, тут соглашусь. Думал Опелка сможет выйти на уровень Изнера, но он затормозил очень сильно
Новак считает, что Корда скоро войдёт в десятку.
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VaD
Пол еще сильнее Пуя и Карацева. Если те после выхода в полуфинал АО стали полноценными топ-игроками, доказав неслучайность своего успеха в Мельбурне, то и американец должен это сделать. Хотя, стоп...
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Кавабунга Шреддоголовый
Он сыграл лучше Шелтона и по делу прошёл дальше. Мог решить все за три сета, но слил третий сет
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nick-basil
У американцев теннис в тени других видов спорта. По популярности примерно 8-10 место. Что весьма печально. Сбылось предсказание Ника Болитьери о закате тенниса в США...
0
0
0
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Rus1an
Если ему такие сетки на Шлемах будут стелить, то он и на Итоговый отберется :)))
+5
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nick-basil
У американцев за последние годы не появилось ни одного перспективного (по американским меркам) игрока.
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trav
Ответ problemzz9
У американцев за последние годы наконец появилось потенциально очень сильное поколение теннисистов :Пол, Фриц, Корда, Тиафо, Бруксби, Кресси, Опелка, Шелтон, Накашима, а то долгие годы кроме Изнера толком никого и не было больше
Одни середняки. Прям сильными нельзя назвать никого. Но массовостью берут, тут соглашусь. Думал Опелка сможет выйти на уровень Изнера, но он затормозил очень сильно
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+2
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nick-basil
Шелдон взлетел до топ 45 - это конечно большой аванс. Надо быстро наверстывать пробелы в теннисе. Иначе возврат в топ 100 неминуем.
0
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Dmitry Vasilchenko
Ответ problemzz9
У американцев за последние годы наконец появилось потенциально очень сильное поколение теннисистов :Пол, Фриц, Корда, Тиафо, Бруксби, Кресси, Опелка, Шелтон, Накашима, а то долгие годы кроме Изнера толком никого и не было больше
Ну Кресси все-таки дуболом найденный на раскопках под старыми кортами. Будет по топ-100 плавать.
Тиафо,и Фриц с потенциалом. Опалка соу-соу(Кресси на максималках).
Корда есть прогресс, но пока рано выводы делать.
Шелтон вообще первый турнир нормально провёл.
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ecopromo
кто эти люди?
+8
-2
+6
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problemzz9
У американцев за последние годы наконец появилось потенциально очень сильное поколение теннисистов :Пол, Фриц, Корда, Тиафо, Бруксби, Кресси, Опелка, Шелтон, Накашима, а то долгие годы кроме Изнера толком никого и не было больше
+20
-1
+19
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Korendos
Теперь в рейтинге АТР у него есть шанс попасть в первую десятку.
+2
0
+2
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