Пол впервые вышел в полуфинал «Большого шлема» и дебютирует в топ-20

35-я ракетка мира на обыграл 20-летнего Бена Шелтона со счетом 7:6(6), 6:3, 5:7, 6:4.

25-летний американец впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Он 14-й раз играет в основной сетке.

За счет выступления в Австралии Пол дебютирует в топ-20 рейтинга.

В полуфинале он сыграет с или .

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