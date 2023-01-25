Пол впервые вышел в полуфинал «Большого шлема» и дебютирует в топ-20
35-я ракетка мира Томми Пол на Australian Open обыграл 20-летнего Бена Шелтона со счетом 7:6(6), 6:3, 5:7, 6:4.
25-летний американец впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Он 14-й раз играет в основной сетке.
За счет выступления в Австралии Пол дебютирует в топ-20 рейтинга.
В полуфинале он сыграет с Андреем Рублевым или Новаком Джоковичем.
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впрочем как и в любой другой стране
Тиафо,и Фриц с потенциалом. Опалка соу-соу(Кресси на максималках).
Корда есть прогресс, но пока рано выводы делать.
Шелтон вообще первый турнир нормально провёл.