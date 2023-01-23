Australian Open: Виктория Азаренко — Джессика Пегула прямая трансляция матча 24.01.2023

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису нас ждет очень интересный поединок в четвертьфинале. Виктория Азаренко из Беларуси проведет матч против американки Джессики Пегулы. Встреча состоится 24 января, начало не ранее 11:00 по московскому времени.

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Спортсменки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию встречи теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Из всех оставшихся на турнире теннисисток Виктория Азаренко самая титулованная. Ни у кого нет двух побед на турнирах Большого шлема, тем более на одном и том же турнире. Однако те золотые годы, когда белорусская теннисистка выигрывала эти чемпионаты и доходила до финала на других уже давно в прошлом. Хотя сейчас Виктория целенаправленно движется к финалу. Впереди самый сложный шаг — игра против третьей ракетки мира Джессики Пегулы. На пути к матчу с ней Азаренко уже прошла на Австралиан Опен двух американок: Софью Кенин в первом круге и Мэдисон Киз в третьем. Во втором круге была победа над Надей Подорошкой из Аргентины, а в ⅛ финала над китаянкой Чжу Линь.

Пегула в отличие от соперницы ни разу не играла в полуфиналах турниров Большого шлема, она очень голодна до побед и теперь, когда на турнире уже нет Иги Швентек и Онс Жабер, перед Джессикой открывается прямая дорога к финалу. Хотя потенциально каждый матч для нее будет сложным. До этого в четырех своих поединках она не испытывала серьезных проблем, все свои матчи заканчивала в трех сетах. Она поочередно обыграла Жаклин Адиной Кристиан из Румынии, затем Александру Саснович из Беларуси, украинку Марту Костюк, а в ⅛ финала опытную чешку Барбору Крейчикову.

Теннисистки пять раз пересекались на различных теннисных турнирах. Три победы на счету Джессики Пегулы, в двух случаях была сильнее Виктория. На харде у них три поединка, и тут Пегула на шаг впереди со счетом 2 – 1. Последний их матч состоялся три месяца назад в Мексике, Пегула победила в двух сетах. Сейчас она также у букмекеров фаворит. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,36, выигрыш Азаренко в этом матче оценивается коэффициентом 3,15.

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