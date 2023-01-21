Джокович 15-й раз вышел во вторую неделю Australian Open
Новак Джокович обыграл Григора Димитрова в третьем круге Australian Open – 7:6(7), 6:3, 6:4.
Серб 18-й раз играет в Мельбурне и 15-й раз вышел во вторую неделю. Ему это не удалось только в 2005-м, 2006-м и 2017-м.
Джокович – девятикратный чемпион турнира.
Дальше он сыграет с Алексом де Минауром.
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