Джокович 15-й раз вышел во вторую неделю Australian Open

обыграл в третьем круге – 7:6(7), 6:3, 6:4.

Серб 18-й раз играет в Мельбурне и 15-й раз вышел во вторую неделю. Ему это не удалось только в 2005-м, 2006-м и 2017-м.

Джокович – девятикратный чемпион турнира.

Дальше он сыграет с Алексом де Минауром.

Джокович пугает на Australian Open – говорит, что бедру нужна божья помощь. Все так серьезно?

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