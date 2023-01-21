Джокович 15-й раз вышел во вторую неделю Australian Open

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Новак Джокович обыграл Григора Димитрова в третьем круге Australian Open – 7:6(7), 6:3, 6:4.

Серб 18-й раз играет в Мельбурне и 15-й раз вышел во вторую неделю. Ему это не удалось только в 2005-м, 2006-м и 2017-м.

Джокович – девятикратный чемпион турнира.

Дальше он сыграет с Алексом де Минауром.

Джокович пугает на Australian Open – говорит, что бедру нужна божья помощь. Все так серьезно?

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4 комментария

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Радость Ди Мария
Вперёд и с песней, Волкович.
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GorackNeon
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Йенс Мустерманн
Джокович в 15-й раз вышел на сцену на бис.
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Czarn
Новак даже на одной ноге вырулил во вторую неделю Шлема! Уникум!😀
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EgorHroMov
Полет нормальный. Без одного тяжелого сэта никуда. Он нужен для закалки перед второй неделей.

4 матча родной , 4 матча!
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